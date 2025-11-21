21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Amorim: "MANU'da bir teknik adam olarak değiştim"

Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Premier League'in veri odaklı yapısının oyun anlayışını dönüştürdüğünü söyleyerek hem saha içinde hem dışında duygularını daha iyi yönetmesi gerektiğini vurguladı.

calendar 21 Kasım 2025 14:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Amorim: 'MANU'da bir teknik adam olarak değiştim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, kulüpte geçirdiği süre boyunca oyun anlayışının ve çalışma tarzının önemli ölçüde geliştiğini söyledi.
 
Amorim, Premier Lig'in kendisini daha analitik düşünmeye zorladığını belirterek, "Bir teknik direktör olarak değiştiğimi düşünüyorum. Bazı şeylere artık farklı bakıyorum. Nasıl oynanması gerektiğine, oyunun farklı durumlarda nasıl şekilleneceğine dair kafamda bir fikir vardı ancak bunu değiştirdim." ifadelerini kullandı.
 
Premier Lig'de veri analizinin çok daha belirleyici olduğuna dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, "Burada, ve bunu Premier League'de açıkça görebiliyorsunuz, veriye çok odaklıyız. Bu nedenle çalışma şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Topa ne zaman daha çok sahip olmamız gerektiğini, rakibe baskı kurmak için köşe vuruşlarını nasıl kazandığımızı bilmemiz şart." dedi.
 
Geçen sezon yaşadığı zorlukların kendisini duygusal açıdan etkilediğini söyleyen Amorim, artık hem saha içinde hem saha dışında sorumluluğunun farkında olduğunu vurguladı:
 
"Geçen yıl maçların beni adeta ezdiğini hissettim. Durup düşünmeye fırsatım olmadı. İşimin sadece sahada değil, saha dışında da herkesi ileri itmek olduğunu fark ettim. Sonuçlar çok zordu ve bu beni zaman zaman fazla duygusal yaptı."
 
Duygularını daha iyi yönetmesi gerektiğini söyleyen Amorim, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Her zaman zaman gerektiğini söylerim, fakat her şeyi kontrol altında tutmak ve duygularımı daha iyi yönetmek konusunda en büyük sorumluluk bende."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.