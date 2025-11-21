Amorim: 'MANU'da bir teknik adam olarak değiştim'

Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, kulüpte geçirdiği süre boyunca oyun anlayışının ve çalışma tarzının önemli ölçüde geliştiğini söyledi.

Amorim, Premier Lig'in kendisini daha analitik düşünmeye zorladığını belirterek, "Bir teknik direktör olarak değiştiğimi düşünüyorum. Bazı şeylere artık farklı bakıyorum. Nasıl oynanması gerektiğine, oyunun farklı durumlarda nasıl şekilleneceğine dair kafamda bir fikir vardı ancak bunu değiştirdim." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de veri analizinin çok daha belirleyici olduğuna dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, "Burada, ve bunu Premier League'de açıkça görebiliyorsunuz, veriye çok odaklıyız. Bu nedenle çalışma şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Topa ne zaman daha çok sahip olmamız gerektiğini, rakibe baskı kurmak için köşe vuruşlarını nasıl kazandığımızı bilmemiz şart." dedi.

Geçen sezon yaşadığı zorlukların kendisini duygusal açıdan etkilediğini söyleyen Amorim, artık hem saha içinde hem saha dışında sorumluluğunun farkında olduğunu vurguladı:

"Geçen yıl maçların beni adeta ezdiğini hissettim. Durup düşünmeye fırsatım olmadı. İşimin sadece sahada değil, saha dışında da herkesi ileri itmek olduğunu fark ettim. Sonuçlar çok zordu ve bu beni zaman zaman fazla duygusal yaptı."

Duygularını daha iyi yönetmesi gerektiğini söyleyen Amorim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zaman zaman gerektiğini söylerim, fakat her şeyi kontrol altında tutmak ve duygularımı daha iyi yönetmek konusunda en büyük sorumluluk bende."