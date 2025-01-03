Amorim'den transfer ve Liverpool açıklaması!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Liverpool maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Portekizli teknik adam, Liverpool karşılaşması için, "Liverpool ile farklı durumdayız. Güçlü bir takımlar ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Amorim, Anfield'da kendilerini bekleyen atmosferle ilgili gelen soruya, "Ben sadece takımın performansına ve hazırlıklara odaklanmış durumdayım. Bizi neyin beklediğini biliyoruz ama bir maçta her şey olabilir." yanıtını verdi.



Ocak ayındaki ara transfer döneminde yapılacak takviyeler ve hangi bölgelerin güçlendirileceği konusunda gelen sorunun ardından, "Bunu kendime saklayacağım ama bir şeyler yapmaya çalışacağız." dedi.



İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 3 maçtan yenilgiyle ayrılan Manchester United, 5 Ocak Pazar günü Liverpool deplasmanına konuk olacak.



