Amir Hadziahmetovic: "Solskjaer'e şaşırmadım"

Beşiktaş'tan Hull City'ye transfer olan Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili konuştu ve Norveçli teknik adamın siyah-beyazlılardan ayrılığının kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.

29 Eylül 2025
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'tan Hull City'ye transfer olan Amir Hadziahmetovic, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Bosnalı orta saha oyuncusu, Hull City'den teklif aldığı dönemde o dönem Beşiktaş'ta birlikte görev yaptığı Ole Gunnar Solskjaer ile bu teklifi paylaştığını söyledi.

"SOLSKJAER'E SÖYLEDİĞİMDE..."

Amir Hadziahmetovic, "Solskjaer'e Hull City'den gelen teklifi söylediğimde, çok iyimserdi. Bunun benim için çok iyi olacağını söyledi. Buradaki yoğunluğun ve mücadelenin beni çok geliştireceğini söyledi ve pozitifti." dedi.

"AYRILIĞA ŞAŞIRMADIM"


Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'tan ayrılmasının kendisini şaşırtmadığını söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Solskjaer'in ayrılığına şaşırmadım çünkü çok fazla iniş-çıkışlar yaşadı. Beşiktaş gibi büyük takımlarda taraftarlar her maçı kazanmak ister. Bu yüzden bunu bekliyordum." dedi.

"AYRILIĞIN NEDENİ"

Sezona UEFA Avrupa Ligi elemelerinde başlayan Beşiktaş, bu turnuvada Shakhtar Donetsk'e elenmiş ve ardından Konferans Ligi'nde Lausanne maçlarıyla Avrupa defterini kapatmıştı. Amir Hadziahmetovic, yaptığı açıklamada, "Muhtemelen Solskjaer ile yolların ayrılmasının en büyük nedeni, finansal olarak paraya ihtiyaçları vardı ve bu yüzden başka bir teknik direktör arıyorlardı." diye konuştu. [Solskjaer, UEFA Konferans Ligi'ndeki Lausanne maçının ardından görevinden alınmıştı.]

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'tan Hull City'ye transferinin ardından İngiliz ekibinde 3 maçta süre bulmuştu.

