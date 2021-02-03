Altınordu'nun yeni prensi: Enis Destan!

Altınordu'nun forvet oyuncusu Enis Destan, Bursaspor deplasmanında bu sezon 3. kez gol atma başarısı gösterdi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altınordu'nun yeni prensi: Enis Destan!
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03 Şubat 2021 12:19
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun forvet oyuncusu Enis Destan, Bursaspor deplasmanında bu sezon 3. kez gol atma başarısı gösterirken, genç golcü ilk defa takımına puan kazandırmanın sevincini yaşadı.

Daha önce 5-2 kaybettikleri Adanaspor deplasmanında ve 4-1 yenildikleri Tuzlaspor deplasmanında rakip fileleri sarsan ancak buruk sevinç yaşayan 18 yaşındaki santrfor, bu kez 90+5'te Bursaspor'a attığı golle Altınordu'yu 2-1 öne geçirdi ve takımına 3 puan kazandırarak maçın kahramanı oldu.

Ligde 1 kez de asist yapan Enis, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atmayı başardı.

Genç yıldız adayı, Altınordu altyapısında haksız kazandıkları bir penaltıyı isteyerek dışarı atması nedeniyle iki farklı organizasyonda Fair- Play ödülüne layık görülmüştü.



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