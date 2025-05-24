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Altınordu zoru başarmak istiyor

İlk maçta evinde yediği son dakika golüyle ağır bir darbe alan Altınordu, zoru başarmak için sahaya çıkıyor. Oyuncular, teknik ekip ve yönetim kenetlenmiş durumda Batman Petrolspor rövanş maçını bekliyor.

calendar 24 Mayıs 2025 14:07 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 14:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu zoru başarmak istiyor
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off 3'üncü Tur ilk maçında evinde 90+7'nci dakikada yediği golle Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasında çetin bir sınav verecek.

Bu sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen ve iç saha lideri olan rakibine seyircisi önündeki ilk yenilgisini tattırmak isteyen İzmir temsilcisinde morallerin yerinde olduğu belirtildi. Batman Petrolspor kendi sahasında oynadığı 17 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik alırken; 42 gol atıp, 6 gol yedi.

Altınordu'dan yapılan açıklamada, "İnancımızdan, birbirimizden ve yüreğimizden vazgeçmeden, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz sadece bir takım değil, bir aileyiz. Ve bu aile asla pes etmez" ifadelerine yer verildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da oyuncularla toplantı yaparak takıma moral verdiği kaydedildi. Kırmızı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan sol bek Alper Tursun'un rövanşta da görev yapamayacağı bildirildi. İyileşip ilk maçta oyuna sonradan giren orta saha oyuncusu Kaan Baysal'ın bu kez ilk 11'de yer alabileceği belirtildi.


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