Altınordu zafere inanıyor

2'nci Lig Play-Off'ta yarı final ilk maçında perşembe günü evinde Batman Petrolspor'la karşılaşacak Altınordu tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Namet Ateş, 2'nci olup direkt grup finaline kalan rakipleri Batman Petrolspor'un maç oynamadan kendilerini beklediğini dile getirdi.



Ateş yaptığı açıklamada, "Bu seride bekleyerek mi yoksa oynayarak mı gelmek avantaj bunu herkes konuşuyor, tartışıyor. Zaten geçmişte herkes oynuyordu ve statü değiştirildi. İkinci bitiren takıma avantaj sağlasın diye bekleme pozisyona geçildi. Haliyle de bekleyen takım 19 gün boyunca hem rakibin 3 tane maçını izleme şansını elde ediyor, hem kamp yapma şansı elde ediyor. Sakatlıkların varsa bunun tedavisi için zaman kazanıyorsun. Ve direkt rakibini de rakiplerini de bildiğin için oyununu ve oyun stratejini buna yönelik çalışmayla elde ediyorsun" dedi.



Dinlenen bir takıma karşı iç saha mücadelesi vereceklerini ifade eden Ateş, "Haliyle 19 gündür dinlenen bir takıma karşı biz iç sahada başlıyoruz. İkinci maçın yine orada olması onlar için avantaj. Tabii ki ligde de iç sahada Sarıyer ve Kastamonuspor gibi mağlup olmamış bir takımla oynayacağız. İlk maçımızda yine iç saha avantajımızı elde etmek istiyoruz. Bu maç iki etaplı olmasına rağmen biz yine maç maç bakıyoruz. Şu anda tamamen Batman Petrolspor ile oynayacağımız ilk karşılaşmaya odaklanmış durumdayız" dedi. Takım içinde forma şansı geldiği anda her futbolcusunun oldukça iyi performans ortaya koyduğunu dile getiren Namet Ateş, "Oyuncu grubunun içinde sezon başı "bu oynar, şu oynar" şeklinde bir takım kurulmamış. Son maçta takımımız adına önemli oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle bizimle olamadı. Ancak bu oyuncularımız tüm sezon boyunca en çok süre alan oyuncularımızdı. Haliyle de performans veren ve çok oynayan oyuncuların sahada olmayışı bir kayıp olarak görülür. Biz tabii ki onların sahada olmasını istiyoruz" yorumunu yaptı.



"HER OYUNCUM GÖREVE HAZIR"



Eksikleri asla bahane etmeyeceklerini belirten Ateş sözlerini, "Futbolcularımız sahada değiller diye de oturup bunu düşünecek halimiz yok. Böyle olmadığını da zaten ilk günden beri hep gösterdik. Oyuncular da bunu çok iyi anladılar. Çünkü olmayan oyuncunun yerine nasıl bir oyun yapısıyla çıkacağımız, kimin nasıl görev alacağını artık biliyorlar. Çünkü bizim oyunumuzun direkt parçaları var. Biz strateji belirlerken de taktik belirlerken de nasıl bir oyun sergileyeceğimizi belirlerken de bütün takımı ve oyuncu grubunu bunun içine dahil ediyoruz. Haliyle de açık ve şeffaf bir şekilde hangi oyuncunun hangi sürelerde, nerede yer alacağı, hangi görevleri üstleneceği biliyorlar. Bu bizim için avantaja dönüştü. Oynamayan oyuncularımızın iyi olup sahada olmasını her teknik adam ister. Ama yoksa da diğer oyuncular en iyi şekilde performans gösteriyorlar" şeklinde sürdürdü.



ORGANİZASYONLAR SÜRÜYOR



Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü'nün bünyesinde yer alan Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde organizasyonlar devam ediyor. Şu ana kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapan Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi, uzun yıllardır Antalya'da gerçekleştirilen Gelişim Ligi finallerine ev sahipliği yapıyor. Aynı anda 4 karşılaşmanın oynandığı Yerleşkesi'nde U14, U15 U16 Gelişim Ligi finallerinin ardından U17 Bölgesel Gelişim Ligi finalleri gerçekleştirildi. Bu hafta içinde ise U19 Bölgesel Gelişim Ligi finalleri yapılacak. Finaller süresinde bazı takımlar maçların oynandığı Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde otel konseptinde kalıp hem maçlarını oynayıp hem de kamplarını yaptılar.