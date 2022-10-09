Altınordu, Tuzla deplasmanında tek golle güldü

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Eren Şafak'ın yönetimindeki Tuzlaspor ile Ufuk Kahraman'ın ekibi Altınordu karşı karşıya geldi.



15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Altınordu 1-0 kazanırken galibiyet golü 63. dakikada Ahmet İlhan Özek'in ayağından geldi. Ev sahibi Tuzlaspor'da Mustafa Emre Can, 29 ve 30'da gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla beraber bu sezonki ilk galibiyetini alan Altınordu puanını 6'ya yükseltirken, Tuzlaspor 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Altınordu evinde Samsunspor'u konuk edecek.





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