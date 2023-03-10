Altınordu'da Recep Aydın, takımla çalışmalara başladı

Altınordu'da sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Recep Aydın, takımla çalışmalara başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'da Recep Aydın, takımla çalışmalara başladı
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10 Mart 2023 15:04
Spor Toto 1. Lig'de 12 Mart Pazar günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde hafta içinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altınordu, 25. haftayı 17 puan ve averajla 18. sırada tamamladı.

Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını teknik direktör Gökhan Ünal yönetiminde İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sürdüren Altınordulu futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Recep Aydın, takımla çalışmalara başladı.

İzmir temsilcisi, Ankara Keçiörengücü maçı için yarın Ankara'ya gidecek.

Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) 13 Yaş Altı Takımı, Almanya'da oynadığı maçlarda Schalke 04'ü 2-1, Bayer Leverkusen'i 5-3, Fortuna Düsseldorf'u 5-1 yenerken Borussia Dortmund'la 3-3 berabere kaldı.

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