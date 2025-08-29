29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Altay'ın eski antrenörü haciz işlemini durdurdu!

Altay'ın eski kaleci antrenörü haciz işlemini sonlandırdığını açıkladı.

calendar 29 Ağustos 2025 15:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'ın eski antrenörü haciz işlemini durdurdu!
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da kulübün logosuna haciz koyduran eski kaleci antrenörü Uğur Karaosman'ın haciz işlemini sonlandırdığı açıklandı.

Siyah-beyazlı yönetimin mali destekçisi Sinan Kanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi. Kanlı yaptığı paylaşımda, "Aslında çok fazla detay paylaşmayı sevmem ancak kamuoyununda oluşan bilgi kirliliği yüzünden açıklama gereği hissettim. Belirtmek isterim ki eski kaleci antrenörümüz Uğur Karaosman basında yer alan arma haczi konusunun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti ve 'Aslolan Büyük Altay' diyerek tüm alacaklarından feragat etti. Kendisine bir kez de buradan teşekkür etmek istiyorum. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Altay kupa maçı nedeniyle yarın sona ermesi gereken Afyon kampından erken ayrılarak İzmir'e döndü.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
