Altay'dan Ceyhun Gülselam'a büyük vefa

İzmir ekiplerinden Altay, Ceyhun Gülselam'ın sezonu kapatmasına rağmen, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'dan Ceyhun Gülselam'a büyük vefa
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07 Ocak 2025 15:30
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'nci yarıda düşme hattından kurtulma mücadelesi vermeye hazırlanan Altay'da ilk devrede çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sezonu kapatan ön libero Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesinin duyuru yapılmadan 1 yıl daha uzatıldığı ortaya çıktı.

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı kulüple sezon başında 30 Haziran 2025'e kadar kontrat imzalayan tecrübeli oyuncunun mukavelesi 28 Kasım'da dönem harici sözleşme yenileme yöntemiyle 2026 yılına uzatıldı.

Altay formasıyla son olarak 30 Kasım'da İzmir'de 3-2 galibiyetle sonuçlanan İnegölspor maçında forma giyen 37 yaşındaki Ceyhun, maçın son bölümünde çapraz bağları kopmasına rağmen takımını eksik bırakmamak için sakat sakat oynayarak 90 dakikayı tamamlamıştı.

İzmir temsilcisinde aynı yöntemle 36 yaşındaki sol bek Özgür'ün sözleşmesi yine kasım ayında 2026 yılına kadar, 22 yaşındaki stoper Kuban'ın kontratı ise aralık ayında 2027 yılına kadar uzatılmıştı.

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