Altay'da kaleci Ozan telaşı

Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumu hafta içinde netleşecek. Mali sorunlar yaşayan kulüp, Özenç'in alacaklarını ödemekte zorluk çekiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da kaleci Ozan telaşı
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05 Ağustos 2024 17:07
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi prensip anlaşmasına varılan kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumu hafta içinde netlik kazanacak. Transfer yasağı süren, mali sıkıntılarını bir türlü aşamayan siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisinin geçen sezondan kalan alacakları ve yeni sezon peşinatı ödenmemesi halinde yuvadan uçacağı ifade edildi.

Takımdan ayrı fitness salonunda çalışma yapan kaleci Ozan'a ödeme yapmak için yönetimin kaynak arayışlarını sürdürdüğü belirtildi. Altay'a 2020 yılında transfer olup, son 2 sezonda 1'inci Lig'de toplam 34 maçta görev yapan 31 yaşındaki tecrübeli eldivenin kulüpte kalmak istediği ancak ödeme yapılmazsa takıma veda edeceği bildirildi.

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