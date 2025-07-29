Altay Bayındır'dan transferde ters köşe!

Premier Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Manchester United, kamptaki ilk maçını West Ham United karşısında oynadı.



Ruben Amorim'in ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken yeni transferlerden Matheus Cunha maça ilk 11'de başladı, Bryan Mbeumo ise süre almadı.



ALTAY BAYINDIR DA SÜRE ALDI

Ruben Amorim'in ekibinin gollerini Bruno Fernandes (2) kaydederken milli kaleci Altay Bayındır karşılaşmada Manchester United adına ilk 11'de yer aldı. Altay'ın ABD kampındaki diğer maçlarda da forma giymesi bekleniyor.İngiliz ekibinin diğer kalecisi Andre Onana, sakatlığı nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Onana'nın Premier Lig'de yeni sezonun ilk birkaç haftasında forma giyememe ihtimali de bulunuyor.İngiliz basınından Times'ta yer alan haberde Manchester United'ın West Ham United'la oynadığı maç için yapılan değerlendirmede Altay Bayındır'ın performansına da yer verildi.Andre Onana'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olmasından dolayı Altay'ın kendini gösterme şansı elde edeceği belirtildi.Altay'la ilgili, "Onana sahada antrenman yapabiliyor ve sezon başlangıcına hazır olabilir ancak hazır olmazsa Altay, bu bölge için Manchester United'ın fazla para harcamasına gerek olmadığını gösterebilir." denildi.İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde Manchester United'ın yeni sezon öncesinde bir kaleci transferi yapabileceği iddia edilmişti.Manchester United'da iki sezonda 11 maça çıkan milli kaleci, kalesini 3 maçta gole kapattı. Altay, forma giydiği maçlarda kalesinde 20 gol gördü.