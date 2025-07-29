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Altay Bayındır'dan transferde ters köşe!

Manchester United'da geleceği tartışılan Altay Bayındır için sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibinde Andre Onana'nın sakatlığı nedeniyle aldığı süreyi iyi değerlendiren Altay Bayındır, herkesi ters köşe yaptı. İşte detaylar...

calendar 29 Temmuz 2025 13:16
Haber: Akşam, Fotoğraf: X.com
Altay Bayındır'dan transferde ters köşe!
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Premier Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Manchester United, kamptaki ilk maçını West Ham United karşısında oynadı.

Ruben Amorim'in ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken yeni transferlerden Matheus Cunha maça ilk 11'de başladı, Bryan Mbeumo ise süre almadı.

ALTAY BAYINDIR DA SÜRE ALDI



Ruben Amorim'in ekibinin gollerini Bruno Fernandes (2) kaydederken milli kaleci Altay Bayındır karşılaşmada Manchester United adına ilk 11'de yer aldı. Altay'ın ABD kampındaki diğer maçlarda da forma giymesi bekleniyor.

ONANA HALA YOK

İngiliz ekibinin diğer kalecisi Andre Onana, sakatlığı nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Onana'nın Premier Lig'de yeni sezonun ilk birkaç haftasında forma giyememe ihtimali de bulunuyor.

ŞANS BULABİLİR

İngiliz basınından Times'ta yer alan haberde Manchester United'ın West Ham United'la oynadığı maç için yapılan değerlendirmede Altay Bayındır'ın performansına da yer verildi.

Andre Onana'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olmasından dolayı Altay'ın kendini gösterme şansı elde edeceği belirtildi.

"MANU'NUN FAZLA PARA HARCAMASINA GEREK YOK"

Altay'la ilgili, "Onana sahada antrenman yapabiliyor ve sezon başlangıcına hazır olabilir ancak hazır olmazsa Altay, bu bölge için Manchester United'ın fazla para harcamasına gerek olmadığını gösterebilir." denildi.

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde Manchester United'ın yeni sezon öncesinde bir kaleci transferi yapabileceği iddia edilmişti.

PERFORMANSI

Manchester United'da iki sezonda 11 maça çıkan milli kaleci, kalesini 3 maçta gole kapattı. Altay, forma giydiği maçlarda kalesinde 20 gol gördü.

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