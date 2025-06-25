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Altay'a Efe'den bonus şoku

Altay, Fc Grenoble'a transfer olan oyuncusu Efe Sarıkaya'dan bonus alamayacak.

calendar 25 Haziran 2025 13:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'a Efe'den bonus şoku
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3'üncü Lig'e düşen İzmir'in köklü temsilcisi Altay, altyapısından yetişip 2024 yılının ocak ayında Fransa 2'nci Ligi ekiplerinden FC Grenoble'a transfer olan Efe Sarıkaya'dan bonus elde edemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüp, Efe'nin transferinden alınması beklenen 25 bin euro bonusun sözleşme maddesindeki hatalı ifade nedeniyle tahsil edilemeyeceğini açıkladı. Altay yönetimi, "Profesyonel futbolcumuz Efe Sarıkaya'nın FC Grenoble kulübüne transferinden doğacak olan 25.000 Euro tutarındaki bonus ücretin, önceki yönetim döneminde yapılan sözleşme hatası nedeniyle kulübümüz tarafından tahsil edilemeyeceği tarafımıza bildirilmiştir" dedi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, söz konusu sözleşmede yer alması gereken 'U21' ifadesinin eksik olduğu, bunun yerine yalnızca 'U23' ifadesinin yazıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, oyuncumuzun transferiyle kulübümüze doğması gereken bonus hakkı geçerlilik kazanamamıştır. Kulübümüzün bu haktan mahrum kalmasına neden olan bu hatanın camiamızın ve taraftarlarımızın bilgisine sunulmasını önemle arz ederiz" ifadeleri kullanıldı. Altay'da 2.5 sezon A takımda görev yapan 20 yaşındaki stoper Fransız ekibine 200 bin Euro bonservis ve bonuslarla verilmişti.


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