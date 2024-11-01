Houston Rockets'ın yıldız ismi olan milli oyuncumuz Alperen Şengün, Dallas Mavericks'e karşı alınan galibiyette tekrar double-double performansı sergilemeyi başardı.



Mavericks'e karşı 35 dakika sahada kalan Alperen, geceyi 17 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 1 blokla tamamladı.



Rockets'ın en skorer ismi 23 sayı ve 12 ribaundla oynayan Jalen Green olurken, Dillon Brooks 17 sayı ve 4 ribaundla, Tari Eason 15 sayıyla, Jabari Smith Jr. ise 14 sayı 6 ribaundla galibiyete katkıda bulunan isimler oldular.



Mavs'de Luka Doncic 29 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle maçın en skorer ismiydi. Kyrie Irving 28 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle oynaken, Klay Thomspson 12 sayı kaydetti.



