Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, Batı Konferansı playoff ilk turunun ikinci maçında Golden State Warriors'a karşı alınan 109-94 skorlu galibiyet sonrası konuştu.



Warriors'ı mağlup ederek seride durumu 1-1'e getiren Houston ekibinin mücadeleye damga vuran isimlerden biri olan Alperen, Toyota Center'da oynanan karşılaşmada 17 sayı, 16 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile double-double yaparken, yaklaşık 37 dakika sahada kaldı.



Bu performansıyla NBA kariyerindeki ilk playoff galibiyetine ulaşan Şengün, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında duygularını şu sözlerle ifade etti:



"Bu galibiyeti hak ettik. Uzun bir yol geldik. Dipleri gördük, şimdi zirveyi görüyoruz. Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık ve ilk galibiyetimizi aldık. Çok mutluyuz. Büyümeye devam edeceğiz."



Takım arkadaşı Jalen Green'in yıldızlaştığı maçta 38 sayı bulmasına da değinen Şengün, onun performansını şu şekilde değerlendirdi:



"O iyiyse, hepimiz iyi oluyoruz. Biz ona yardım ediyoruz; savunma yapıyoruz, gerekli her şeyi yapıyoruz. O da çıkıp sayıları atıyor ve bize çok katkı sağlıyor."



Serinin üçüncü karşılaşması, 27 Nisan Pazar günü San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak. Houston, Alperen'in liderliğinde deplasmanda bir galibiyet daha alarak seride avantaj elde etmeyi hedefliyor.



