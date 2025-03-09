Alperen Acet Avrupa Şampiyonası'nda 7. oldu!

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlama finalinde mücadele eden milli sporcu Alperen Acet, 7. oldu.
Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki organizasyonda, 3. gün akşam seansında yüksek atlama finali yapıldı.
Finalde yarışan milli atlet Alperen Acet, 2,17 metrelik derecesiyle 8 sporcu arasında 7. sırada yer aldı.
Ukraynalı Oleh Doroshchuk, 2,34 metreyle altın madalyanın sahibi olurken, Çek Jan Stefela gümüş, İtalyan Matteo Sioli ise bronz madalya kazandı.
Türkiye, 10 Mart Pazar günü sona erecek organizasyonu madalyasız tamamladı.
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