10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
3-0
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
3-5
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
0-0
10 Ekim
İsveç-İsviçre
0-2
10 Ekim
Kosova-Slovenya
0-0
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
4-0
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
2-0

Almanya, 4 golle kazandı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Almanya, sahasında Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti.

calendar 10 Ekim 2025 23:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Almanya, 4 golle kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçında Almanya, sahasında Lüksemburg ile karşılaştı. Almanya, PreZero Arena'da oynanan maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Nick Woltemade, 21. dakikada penaltıdan Joshua Kimmich, 48. dakikada Serge Gnabry ve 50. dakikada Joshua Kimmich attı.

Lüksemburg, 20. dakikada Dirk Carlson'un kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Almanya, 3 maçta 6 puana yükseldi. Lüksemburg'un 3 maç sonunda puanı bulunmuyor.

Almanya, grubun bir sonraki maç haftasında Kuzey İrlanda deplasmanına gidecek. Lüksemburg, Slovakya deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.