Aliağa FK, golcü Malik ile imzalıyor

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol, forvet Malik Karaahmet'le prensip anlaşmasına vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aliağa FK, golcü Malik ile imzalıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2024 13:37
Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol, forvet Malik Karaahmet'le prensip anlaşması sağladı.

Son olarak Kuşadasıspor forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede sözleşme imzalayacağı bildirildi. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında futbola başlayan ve bu ülkede Karlsruher SC ekibinde top koşturan Malik, 2018 yılında Galatasaray altyapısına transfer oldu. Galatasaray'da profesyonel olan Malik; Kırklarelispor, Düzcespor, Nevşehir Belediyespor, Çankaya FK ve Kuşadasıspor'da görev yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery