Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Bu maçta elde edilen galibiyete en çok sevinen isimlerden biri de sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk oldu.



OKAN BURUK, OĞLU İLE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ



Ali Yiğit Buruk, 3 puanın ardından babasıyla birlikte tribünlere yöneldi ve üçlü çektirdi. Okan Buruk'un oğlu, daha sonra Galatasaray için şampiyonluk mesajı verdi.



"BABAMA GÜVENİYORUM, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



Beyaz TV'ye konuşan Okan Buruk'un oğlu, "Çok mutlu oldum. Beni üçlüye çağırdılar, çok mutlu ettiler. Çok güzel şeyler hissettim. Kalbim küt küt attı. Babama güveniyorum, inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.





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