Ali Koç'tan Cocu sözleri: 'Değişiklik zamanı değil'

HOCA DEĞİŞTİRMEK KOLAY, DEĞİŞTİRMEYECEĞİM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Cocu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cocu'nun görevine devam edeceğini belirten Koç, "Devre arasına kadar teknik direktör değişikliği düşünmüyoruz" dedi.Cocu ile yola devam edeceklerini belirten Koç, "Cocu'nun hazırlık maçlarında oynattığı futbol henüz bir iki maç dışında lige yansımadı. İyiye gittiğimizi düşünüyorum. Ersun Hoca'yı da getiririm 'Al işte siz istediniz' derim ama kulüp böyle yönetilmez. Ersun Hoca ile uzun vadeli bir proje yürütemeyeceğimizi düşünüyorum.. Değişime inanıyorum, devre arasına kadar da bir şey yapmayı düşünmüyorum. Arkadaşlarıma böyle bir değişikliğin erken olduğunu söyledim. Cocu ile görüştüm, Balkanlar'dan gelen teknik adamların neden daha başarılı olduğunu anlattım, oyunculara dokunduklarını ve duygusal anlamda bir şeyler olması gerektiğini söyledim. Durumu sadece Cocu'ya bağlamak haksızlık olur" dedi.