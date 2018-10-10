Ali Koç: 'Yardımcı hocalar sabotaj yaptı'

COCU YANILTILMAK İSTENİYOR

BUGÜN BEŞİKTAŞ BİZİ YENECEK DİYORLAR

AÇIKLAMAYI BİLEREK CUMA GÜNÜ YAPTIK

TÜM BİLGİLERİ DIŞARIYA SIZDIRDILAR

Gazeteci Ercan Güven'in bugün gündeme taşıdığı, "Fenerbahçe'den gönderilen üç teknik direktör, Aykut Kocaman yeniden gelsin diye Cocu'ya yanlış (performans) bilgiler verdi" iddiası başkan Ali Koç tarafından da doğrulandı.FBTV'de açıklamalarda bulunan Koç'un teknik kadroya dair sözleri şu şekilde;"Bu ekip 7-8 kişilik bir ekip. İdari menaerj Arda Keskin'e salon açlışmalarının bir kısmını yapmayı verdik. İlerleyen haftalarda teknik direktör tarafından çalışmalar yetersiz bulundu. Onun yerine yeni birini koyduk ve başka bir görev olmadığı için yollarımızı ayırdık. Bu ekipteki 3 kişiye olumsuz eki yapıyor.Sonra oyuncular antrenmanlara yorgun çıktıklarını söylüyorlar. Bu durumu performans antrenörü Alper Aşçı'ya iletiyorlar. Kendisi, bunun Cocu'nun talebi olduğunu söylüyor ve oyuncularla ile teknik kadro arasında sıkıntılar oluyor.maçından sonra Alper Aşçı'nın görev tanımı değiştiriliyor. Sonrasında bu ekip, teknik heyetinBeşiktaş maçı öncesi takımı olum' diyorlar. ""Maç berabere bitince ne prim alacaklarını ne de Cocu'nun gönderilmeyeceğini anlıyorlar ve hayal kırıklığı yaşıyorlar. Maç berabere bitince ne prim alacaklarını ne de Cocu'nun gönderilmeyeceğini anlıyorlar ve hayal kırıklığı yaşıyorlar. Biz bu hocalarla devam edemeyeceğimizi karar verdik.. Hazırlıksız yakalasınlar diye yaptık iyi ki de yaptık. Çünkü ondan sonra kötü şey oldu. Bu anlatacaklarımı neden yaptıklarını bilmiyorum, bilemiyorum fakat yaptılar"Bu arkadaşlardan birinin bilgisayarında, 28 Haziran'dan itibaren yani sezon açılışından itibaren idman performans verileri, tüm görüntüler, tüm istatistikleri ve maç raporlarını dışarıya sızdırıyorlar. Yani kulübün kendi sisteminden fenerbahce.org mail adresinden Gmail hesabını yolluyor ve oradan da başka birine yolluyor.. Sonra daha ironik bir durum ortaya çıkıyor. Samandıra'da hard disklerde geçen senenin tüm performans ve antrenman bilgileri silinmiş. 'Neden bu yok?' dediğimizde hafıza olmadığını söylediler. Hafıza artık günümüzde 600-700 dolarlık bir şey. Sanırım bu arkadaşlarla zorlu bir süreç yaşayacağız. Biz sanayiden gelen insanlarız, saniyede böyle bir şey olsa 'endüstriyel casusluk' denir.Sırf şu sonuçlardan dolayı çok önemli bir kampanya için düğmeye basmıyoruz. Fenerium çok iyi gelir elde etti, belki şu sonuçların ardından geri gitme olacak. Taraftar olarak haklısınız ama iki top kaleye girse belki bambaşka şeyler olacak. Kısa vadeli kızgınlığınızı uzun vadeli planları ziyan etme adına göstermeyin. Siz, bize inanırsanız herkesle mücadele ederiz. Sadece Fenerbahçe adına değil, futbol düzeni için yapmak istediklerimiz var.