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Ali Koç: "Fenerbahçe ile Arsene Wenger uymaz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cocu ile yola devam edeceklerini ve gündeme gelen Arsene Wenger ile hiçbir görüşmenin olmadığını vurguladu.

Kaynak: Sporx.com
Ali Koç: 'Fenerbahçe ile Arsene Wenger uymaz'
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10 Ekim 2018 16:06
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cocu ile yola devam edeceklerini ve gündeme gelen Arsene Wenger ile hiçbir görüşmenin olmadığını vurguladu.

Blanc, Arsene Wenger ya da Tayfun Korkut ile hiçbir şekilde görüşmediklerini ifade eden Koç, "Arsene Wenger, Blanc, Tayfun Korkut gibi isimlerle konuşmadık, istişare de etmedik. Birçok mail geliyor ama cevap bile vermiyoruz. her çıkan iddia için iletişim yapamayız, bizim de bir duruşumuz var. Ders alacağımız eleştiriler var, haddini aşanlar da var. İşi bambaşka yerlere çekiyorlar, ilerleyen dönemde onlarla ilgili de konuşacağız. Arsene Wenger'i kim isteme ama şartları, durumu bir düşünün. Wenger'in aldığı teklifleri düşünün, ne Fenerbahçe ona, ne de o Fenerbahçe'ye uyar. Tamamen Türk hoca olmaz demiyorum ama gündemdeki iki Türk de olmayacak." şeklinde konuştu.

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