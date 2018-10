COCU VE COMOLLI, VOLKAN'A İNANDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Volkan Demirel hakkında açıklamalarda bulundu.Kendisinin onayı olmadan Comolli ve Cocu'nun bir karar alamayacağını ifade eden Koç, "Bu dünyanın her yerinde olay. Kulübe uzun yıllar hizmet vermiş isimler, kendisini daha farklı pozisyonda görürler. Değişim olduğunda farklı tavır alırlar, bu dünyada da pek çok yerde olur.İlk ve tek evine gittiğim futbolcu. Çocuklarımın gönlünde çok farklı yeri var zaten onlar haberi duyunca çok şaşırdılar. Her anlamda zor bir karardı. ne Comolli, ne de Cocu, benim inanmadığım bir kararı bana aldırtamaz. Comolli'ye vuruyorlar, Onur Başar'a vuruyorlar ve bana vurmaya zemin hazırlıyorlar" dedi.Volkan Demirel vakasının kulübe uzun süre hizmet eden futbolcularda yaşanabileceğini belirten Koç, "Geçene sene kaleci performansından şampiyonluğu kaybettik. Ancak buna rağmen belki çok duygusal ya da romantik davrandım bilmiyorum ama kötü performansına, yaşına rağmen değişim sürecinde. Bundan sonra Fenerbahçe'ye hizmetleri olacağını söyledim. Yen,i kaleci istenmesine rağmen hamle yapamadık. Finansal Fair-Play'den dolayı yapamadık. Cocu ve Comolli, Volkan'ı tanıdıkça çaba sarf edeceğine inandılar. Onu daha sonra birinci kaleci yaptık. Benfica maçları ve ondan sonraki maçlarda işler iyi gitmedi. Takım iyi oynamasına rağmen bir kaleci daha alınmasına karar verdik. Sonrasında Harun Tekin'i transfer ettik. Volkan'daki durum bence pek çok büyük kulüpte, büyük oyuncularla yaşanan bir durum" dedi.Volkan Demirel'in çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunun da altını çizen, "Volkan çok iyi bir Fenerbahçeli, bilinçli olarak kulübe zarar vermek istemez. Yeni kadro, kendisine yakın personelin ayrılmasından sonra etkilendiğini düşünüyorum. Kaleye başka birinin düşünülmesi, ailecek görüştüğü isimlerin yollanması, sonukların kötü gitmesi insani bir rahatsızlık yaratmış olabilir. Ancak siz yine de elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız. Bu kadar taraftarla bütünleşmiş bir oyuncu fazla sahiplenmeden dolayı hatalar yapabilir. Kayserispor maçından sonra o da konuştu, 'Takım olamadık, gruplaşmalar var' dedi. Açık açık konuşanı severim ama Volkan'ın sözleşmesini uzatırken takım ruhunu oluşturma konusunda yardımcı olmasını, Fenerbahçe ruhunu anlatmasını istedik. Tersini yapmadı ama beklentilerimizi yapamadı. 'Takım olamadık' dedi 'Sen ne yaptın takım olmak için?' Takımı yemeğe çıkardın mı, sportif direktöre söyledin mi? 'Yok söylemedim.' Sen her şeyi, her yerde söylüyorsun ama bunları söylemiyorsun" şeklinde konuştu.Sonra Volkan, oynaması gerekenleri, oynaması gerekenleri söyledi ama 'Küstüm oynamam' olmaz. Ardından bardağı taşıran iki hareket yaptı. Samadıra'dan haber geldi, Volkan, yardımcı antrenör Erwin Koeman'ın üzerine yürümüş. Bir gün önce 'Canım sıkkın, biriyle kavga edeceğim' demiş. Samandıra'ya gittik, anladığım kadarıyla bir şey olmamış. 'Erwin Koeman, sen neden bana ters bakıyorsun.' şeklinde bir olay olmuş. Oradakeyken altı Türk oyuncu ile görüşme yaptık. Sonra Volkan orada benim kabul edemeyeceğim şekilde tartışmalara girdi. İlk önce bana, sonra da Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı. 'Kes' dedik uzattı, sesini yükseltti. Sonrasında onunla birebir görüştüm. Başkanına bu saygısızlığı yapma cüretini gösteren bir sporcunun bizler yokken neler yapabileceğini düşündüm. Gördüm ki Volkan'ın uyanması lazım. Volkan sonrasında özür dileme adına hiçbir şey yapmadı.Volkan Demirel'in affedilmesinin kendisinin elinde olduğunu ifade eden Koç, "Olayı alıp farklı yerlere çektiler. Kimse Fenerbahçe'den üstün değildir. Bir oyuncunun kadro dışı kalması, sözleşmesinin feshedileceği anlamına gelmez. Bir oyuncu da 16 yıldır orada diye diğer oyZamanı gelince, yıllar sonra jübilesi yapılan futbolcu olmasını çok isterim. 3 yılık sözleşme istedi, biz 1 yıl verdik. Kalecilikten sonra eğitimin en iyisini alarak Fenerbahçe'de kaleci antrenörü olmasını isterim. Kendisiyle bir problemim yok. Umarım Volkan, onun bunun gazına gelmez. Kimin kime laf taşıdığı çok önemli. Ayrıca Aziz Yıldırım ile görüştüğü yönünde bir iddia ortaya atıldı. 15 yıl başkanlığını yaptı, çağırsa gidebilir, bir yerde denk gelseler çay içebilirler. Öte yandan doğruysa da görüşmemesi yanlış olur. Bizim hatamız, orada burada kanaat önderi gazetecilerle yemek yemiyoruz" dedi.