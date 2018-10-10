Ali Koç, Aatıf ve Dirar gerçeklerini açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Aatıf ve Dirar hakkında açıklamalarda bulundu.
Aaatıf ve Dirar'ın gamsız ve vurdumduymaz davrandığını vurgulayan Koç, "Aatıf ve Dirar ile Volkan Demirel'in durumu apayrıdır. Aatıf ve Dirar'ın durumu ciddiyetsizlik, disiplinsizlik ve sportif performans olarak yetersizlik. Ben birine sordum, öbürüne sormadım. Sonuçlar iyi gitmediği için Samadıra'da ve soyunma odasındayım. En mutsuz günlerimizde bile bu iki oyuncu şen şakrak! Gamsız mı dersin, umursamaz mı dersin... Ülkede futbolcular en çok para kazanan insanlar. Ekmek yediğiniz yerde işler kötü giderken, nasıl böyle olabilirsiniz? Dirar, milli takımdan geç dönüyor, takım toplantısına gelmiyor. Göztepe maçında kötü oynadı sonrasında kadroya alınmadı. Hocaya 'Artık ben tatildeyim, paramı verirsiniz' diyor" dedi.
AATIF İLE AÇIK AÇIK KONUŞTUK, "KALİTE YOK" DEDİ
Aatıf'ın "Bu takım kalitesiz" dediğini ifade eden Koç, "Aatıf, Kayserispor maçından sonra konuştu. Soyunma odasında neden böyle kötü oynadığımız üzerinde dertleştik. Aatıf konuştu, konuştu diye de cezalandıracak biri değilim. 'Takım olamadık, zayıfız, geçen seneden daha zayıfız' dedi ve bunu da saygıyla karşıladım. Dirar kadroya giremeyince, bu konu Aatıf için memnuniyetsizlik sebebi oldu. Takım içerisinde gruplaşmalar var, bunlar da bir grup. Aatıf da Dirar'ın oynaması için açık açık konuştu. Hocasına söyledi, arkadaşlarına söyledi, açık insanı severim. Ancak arkadaşın oynamıyor diye işini yapmamazlık olmaz. Bu iki arkadaşı Fenerbahçe ağırlığına uzak davranışlarından dolayı kadro dışı bıraktık. Kontratları devam ediyor, Fenerbahçe Kulübü'nün parçaları konumundalar" şeklinde konuştu.
Aaatıf ve Dirar'ın gamsız ve vurdumduymaz davrandığını vurgulayan Koç, "Aatıf ve Dirar ile Volkan Demirel'in durumu apayrıdır. Aatıf ve Dirar'ın durumu ciddiyetsizlik, disiplinsizlik ve sportif performans olarak yetersizlik. Ben birine sordum, öbürüne sormadım. Sonuçlar iyi gitmediği için Samadıra'da ve soyunma odasındayım. En mutsuz günlerimizde bile bu iki oyuncu şen şakrak! Gamsız mı dersin, umursamaz mı dersin... Ülkede futbolcular en çok para kazanan insanlar. Ekmek yediğiniz yerde işler kötü giderken, nasıl böyle olabilirsiniz? Dirar, milli takımdan geç dönüyor, takım toplantısına gelmiyor. Göztepe maçında kötü oynadı sonrasında kadroya alınmadı. Hocaya 'Artık ben tatildeyim, paramı verirsiniz' diyor" dedi.
AATIF İLE AÇIK AÇIK KONUŞTUK, "KALİTE YOK" DEDİ
Aatıf'ın "Bu takım kalitesiz" dediğini ifade eden Koç, "Aatıf, Kayserispor maçından sonra konuştu. Soyunma odasında neden böyle kötü oynadığımız üzerinde dertleştik. Aatıf konuştu, konuştu diye de cezalandıracak biri değilim. 'Takım olamadık, zayıfız, geçen seneden daha zayıfız' dedi ve bunu da saygıyla karşıladım. Dirar kadroya giremeyince, bu konu Aatıf için memnuniyetsizlik sebebi oldu. Takım içerisinde gruplaşmalar var, bunlar da bir grup. Aatıf da Dirar'ın oynaması için açık açık konuştu. Hocasına söyledi, arkadaşlarına söyledi, açık insanı severim. Ancak arkadaşın oynamıyor diye işini yapmamazlık olmaz. Bu iki arkadaşı Fenerbahçe ağırlığına uzak davranışlarından dolayı kadro dışı bıraktık. Kontratları devam ediyor, Fenerbahçe Kulübü'nün parçaları konumundalar" şeklinde konuştu.
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Aatıf'dan Ali Koç'a; "Biz geçen sezon kalitesiz bir takımdık. Bunu itiraf ediyorum. Ama bu kalitesiz takım son haftaya kadar şampiyonluğu kovaladı. Bu sezon ise buradaki arkadaşlardan özür dileyerek söylüyorum yine kalitesiz takımız"?????https://t.co/qfJJIzQo17 pic.twitter.com/nNQaEl0k66
— Sporx (@sporx) 8 Ekim 2018