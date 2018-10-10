Ali Koç, Aatıf ve Dirar gerçeklerini açıkladı!

AATIF İLE AÇIK AÇIK KONUŞTUK, "KALİTE YOK" DEDİ

Aatıf'dan Ali Koç'a; "Biz geçen sezon kalitesiz bir takımdık. Bunu itiraf ediyorum. Ama bu kalitesiz takım son haftaya kadar şampiyonluğu kovaladı. Bu sezon ise buradaki arkadaşlardan özür dileyerek söylüyorum yine kalitesiz takımız"?????https://t.co/qfJJIzQo17 pic.twitter.com/nNQaEl0k66



— Sporx (@sporx) 8 Ekim 2018

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Aatıf ve Dirar hakkında açıklamalarda bulundu.Aaatıf ve Dirar'ın gamsız ve vurdumduymaz davrandığını vurgulayan Koç, "Aatıf ve Dirar ile Volkan Demirel'in durumu apayrıdır. Aatıf ve Dirar'ın durumu ciddiyetsizlik, disiplinsizlik ve sportif performans olarak yetersizlik. Ben birine sordum, öbürüne sormadım. Sonuçlar iyi gitmediği için Samadıra'da ve soyunma odasındayım.? Dirar, milli takımdan geç dönüyor, takım toplantısına gelmiyor. Göztepe maçında kötü oynadı sonrasında kadroya alınmadı. Hocaya 'Artık ben tatildeyim, paramı verirsiniz' diyor" dedi.Aatıf'ın "Bu takım kalitesiz" dediğini ifade eden Koç, "Aatıf, Kayserispor maçından sonra konuştu. Soyunma odasında neden böyle kötü oynadığımız üzerinde dertleştik. Aatıf konuştu, konuştu diye de cezalandıracak biri değilim. 'Takım olamadık, zayıfız, geçen seneden daha zayıfız' dedi ve bunu da saygıyla karşıladım.Ancak arkadaşın oynamıyor diye işini yapmamazlık olmaz. Bu iki arkadaşı Fenerbahçe ağırlığına uzak davranışlarından dolayı kadro dışı bıraktık. Kontratları devam ediyor, Fenerbahçe Kulübü'nün parçaları konumundalar" şeklinde konuştu.