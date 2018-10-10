Ali Koç: 'Müjdat Yetkiner bana küfür etti'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa bir süre önce bir TV kanalına bağlanarak hakkında açıklamalarda bulunan eski altyapı sorumlusu Müjdat Yetkiner hakkında da değerlendirmelerde bulundu.Müjdat Yetkiner'in kendisine küfür ettiğini ifade eden Koç, "Müjdat Yetkiner ile ilgili de konuşalım.Volkan kararının arifesinde 'Ben küfür etmedim' diyor. Müjdat Yetkiner'in de haklarını yediğimiz yönünde algı yaratılıyor. 4 Haziran seçimler bitmiş, sonuçlar belli, Müjdat Hoca da açık ve mert insandır 'Aziz Yıldırım'ı destekliyordum' diyor. Bundan problem yok" dedi.Dereağzı'nda elinde tesbih ile gezen Müjdat Yetkiner hakkında şikayetler olduğunu da vurgulayan Koç, "Dereağzı'nda çok ağır ifadeler kullanıyor. Hem bana hem de bana oy vermiş kongre üyelerine... Pek çok insanın içerisinde, elinde tespih, hakaret ve küfürler savuruyor., Fenerbahçe'ye hizmetlerine saygı duymasam üyeliğini iptaline kadar götürebilirim" şeklinde konuştu.