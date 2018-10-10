Ali Koç: 'Müjdat Yetkiner bana küfür etti'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa bir süre önce bir TV kanalına bağlanarak hakkında açıklamalarda bulunan eski altyapı sorumlusu Müjdat Yetkiner hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Müjdat Yetkiner'in kendisine küfür ettiğini ifade eden Koç, "Müjdat Yetkiner ile ilgili de konuşalım. Twitter'da yazılanlara baktım, onun adına üzüldüm. Olay Haziran'da yaşanıyor, nedense dört ay sonra gündeme geliyor. Bundan farklı teoriler de çıkaracağım ama çıkarmayacağım. Volkan kararının arifesinde 'Ben küfür etmedim' diyor. Müjdat Yetkiner'in de haklarını yediğimiz yönünde algı yaratılıyor. 4 Haziran seçimler bitmiş, sonuçlar belli, Müjdat Hoca da açık ve mert insandır 'Aziz Yıldırım'ı destekliyordum' diyor. Bundan problem yok" dedi.
Dereağzı'nda elinde tesbih ile gezen Müjdat Yetkiner hakkında şikayetler olduğunu da vurgulayan Koç, "Dereağzı'nda çok ağır ifadeler kullanıyor. Hem bana hem de bana oy vermiş kongre üyelerine... Pek çok insanın içerisinde, elinde tespih, hakaret ve küfürler savuruyor. Burada veliler ve altyapıda oynayan çocuklar var. Ben orada değilim ve bu bana raporlanıyor. Velilerden iki tanesi tutanak tutuyor. Yollarımızı düşünmeden ayırdık. Scouting olarak da bakarsak yollarımızı ayıracaktık. Bu işi kişiselleştirmiş olsam, Fenerbahçe'ye hizmetlerine saygı duymasam üyeliğini iptaline kadar götürebilirim" şeklinde konuştu.
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Müjdat Yetkiner'in kendisine küfür ettiğini ifade eden Koç, "Müjdat Yetkiner ile ilgili de konuşalım. Twitter'da yazılanlara baktım, onun adına üzüldüm. Olay Haziran'da yaşanıyor, nedense dört ay sonra gündeme geliyor. Bundan farklı teoriler de çıkaracağım ama çıkarmayacağım. Volkan kararının arifesinde 'Ben küfür etmedim' diyor. Müjdat Yetkiner'in de haklarını yediğimiz yönünde algı yaratılıyor. 4 Haziran seçimler bitmiş, sonuçlar belli, Müjdat Hoca da açık ve mert insandır 'Aziz Yıldırım'ı destekliyordum' diyor. Bundan problem yok" dedi.
Dereağzı'nda elinde tesbih ile gezen Müjdat Yetkiner hakkında şikayetler olduğunu da vurgulayan Koç, "Dereağzı'nda çok ağır ifadeler kullanıyor. Hem bana hem de bana oy vermiş kongre üyelerine... Pek çok insanın içerisinde, elinde tespih, hakaret ve küfürler savuruyor. Burada veliler ve altyapıda oynayan çocuklar var. Ben orada değilim ve bu bana raporlanıyor. Velilerden iki tanesi tutanak tutuyor. Yollarımızı düşünmeden ayırdık. Scouting olarak da bakarsak yollarımızı ayıracaktık. Bu işi kişiselleştirmiş olsam, Fenerbahçe'ye hizmetlerine saygı duymasam üyeliğini iptaline kadar götürebilirim" şeklinde konuştu.
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