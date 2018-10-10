ERSUN YANAL GÜNDEMİMİZDE YOK

DEVRE ARASINA KADAR HOCA DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZ

"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA OLUMSUZ BİR TABLO VAR"

Bizde Avrupa'nın en iyi basket takımı var. Onun da bütçesi 30 milyon euro. Biz bu bütçeyi devam ediyoruz. Fenerbahçe Üniversitesi var, hala ne yapacağımız konusunda emin değilim. Şu an 750 bin TL, Kasım ayından itibaren her ay 2 milyon TL masrafımız olacak bir konu. Banka borçlarımız var. Sermaye arttırımı yaptık. Kaynak yaratmamıza rağmen bu işin Mart'tan sonra nasıl döneceğini bilmiyoruz. Bunları unutmayalım, saha sonuçları önemli ama kazanmamız gereken birçok mücadele var.

"ÜÇ MAÇTA DA ÇOK ŞANSIZDIK"

"İYİ BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Çubuklu sahada mücadele ettiği zaman yuhalamak, olumsuz tezahüratta bulunmak, girene yuh, çıkana yuh, bunlar Fenerbahçeliler olarak bizim alışık olmadığımız bir ortam. Son bir iki yıldır ortaya çıkan bir durum, ben bu tutumu reddediyorum

"FUTBOL TAKIMI İYİ YOLDA"

Aatıf - Dirar! Sonuçlar iyi gitmediği için Samadıra'da ve soyunma odasındayım. En mutsuz günlerimizde bile bu iki oyuncu şen şakrak! Gamsız mı dersin, umursamaz mı dersin... Ülkede futbolcular en çok para kazanan insanlar. Ekmek yediğiniz yerde işler kötü giderken, nasıl böyle olabilirsiniz?

TEKNİK EKİPTEKİ DEĞİŞİKLİKLER?



"Kadro dışı kararlarına bir kısım öfkelendi, şaşırdı. Olumlu karşılayanlar da vardı. Detayları bilerek açıklamadık. Bunu da bir plan çerçevesinde yaptık. Kimin ne diyeceğini görmek istedik, medyada ne gibi sızıntılar yaşacaktık bunu da görmek istedik. Dostu, düşmanı gördük. Herkes bir güzel içini döktü. Söz sırası bize geldi. Aykut Hoca ile görüşmelerimiz oldu ve herkesin bildiği gibi hoca değişikliğine gitmek istedik. Bugün futbol olarak bulunduğumuz duruma anlatacaklarımın çok etkisi oldu. Bu değişim sürecinde nelerle mücadele ettiğimizin anlaşılabilmesi için konuya detaylı girme ihtiyacı duyuyorum"



Gönderdiğimiz yardımcı hocalar, Beşiktaş maçı öncesi takımı olumsuz etkilemek için acayip bir çaba sarf ediyorlar. Bunu gizli değil aleni yapıyorlar. Bunu maç günü de yapıyorlar. Prim açıklanıyor, primin yetersiz olduğu ve mevcut yönetimin yetersiz olduğu söyleniyor. Sonra maça gidiliyor. Soyunma odasında daha evvel orada olmayan bir halı orada, bu arkadaşlardan biri 'Bugün Beşiktaş bizi yenecek ve hocanın cenazesini halıya saracağız' diye dalga geçiyorlar. Takıma yönelik 'Beşiktaş'ı yenemeyiz, Cocu işi bilmiyor' diyorlar.



AYKUT KOCAMAN İSTİFADAN DÖNDÜRDÜ



"Ali Bey, hocaları kullanıyor, gündem değiştiriyor" demesinler. Bu olay bizi demoralize etti, bu yüzden anlatacağım. Sezon başı Aykut Hoca ile teknik ekip hakkında konuştuk. Teknik ekibin iyi olduğunu söyledi. Damien Comolli de teknik kadro ile konuştu ve onunda raporu olumluydu. Yumuşak bir geçiş yapmak istedik, teknik kadronun kalmasının orta vadede bunun mantıklı olacağını, geçiş döneminde yardımcı olacaklarını düşündük. Sonra Aykut Hoca ile konuştuktan sonra 'Ekibimle yolları ayırırsanız ne olur onların haklarını koruyun. Ben bir yere gidersem onları yanıma alacağım' dedi. Sezonun başlamasına bir gün kala istifa ettiler. Aykut Hoca ile konuştuk 'Yanlış anlaşılma var galiba' dedik. Sonra Aykut Hoca, ekibine talimat verdi ve bizlerle çalışma kararı aldılar. Dört ay sonra 'Keşke yolları ayırsaydık' noktasına geldik. Ne yaparsak yapalım bir dirençle karşılaştık, en ufak bir değişiklikte yeni bir icat çıkarıyormuşuz gibi yaklaşımlar oldu. Eski düzenin daha iyi olduğu yönünde hava yayıldı. Bu Samandıra'da oyunculara ve çalışanlara yayıldı"



Müjdat Yetkiner ile ilgili de konuşalım. Twitter'da yazılanlara baktım, onun adına üzüldüm. Olay Haziran'da yaşanıyor, nedense dört ay sonra gündeme geliyor. Bundan farklı teoriler de çıkaracağım ama çıkarmayacağım. Volkan kararının arifesinde 'Ben küfür etmedim' diyor. Müjdat Yetkiner'in de haklarını yediğimiz yönünde algı yaratılıyor



VOLKAN DEMİREL KONUSU



Bu dünyanın her yerinde olay. Kulübe uzun yıllar hizmet vermiş isimler, kendisini daha farklı pozisyonda görürler. Değişim olduğunda farklı tavır alırlar, bu dünyada da pek çok yerde olur. Fenerbahçe için Volkan Demirel'in tartışmasız aidiyet duygusu çok yüksek. 495 maça çıkmış, 16. senesinde, bunun büyük bölümünü kaptan olarak geçirmiş, bazen haklı, bazen haksız yere hakaretler yemiş, hatta milli maçta kendisini çıldırtacak noktaya gelmiş, Fenerbahçeliliği tartışılmayacak oyuncu. Ali Koç olarak Volkan'ı ilk geldiği zaman tanıdım. Kişilik olarak zaman zaman kızsam bile lider karakterli biri. İyi bir baba, iyi bir eş, çok güzel bir ailesi var. Nikah şahitliğini yaptım. İlk ve tek evine gittiğim futbolcu. Çocuklarımın gönlünde çok farklı yeri var zaten onlar haberi duyunca çok şaşırdılar. Her anlamda zor bir karardı. ne Comolli, ne de Cocu, benim inanmadığım bir kararı bana aldırtamaz. Comolli'ye vuruyorlar, Onur Başar'a vuruyorlar ve bana vurmaya zemin hazırlıyorlar.



VOLKAN, YARDIMCI HOCANIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ



Sonra Volkan, oynaması gerekenleri, oynaması gerekenleri söyledi ama 'Küstüm oynamam' olmaz. Ardından bardağı taşıran iki hareket yaptı. Samadıra'dan haber geldi, Volkan, yardımcı antrenör Erwin Koeman'ın üzerine yürümüş. Bir gün önce 'Canım sıkkın, biriyle kavga edeceğim' demiş. Samandıra'ya gittik, anladığım kadarıyla bir şey olmamış. 'Erwin Koeman, sen neden bana ters bakıyorsun.' şeklinde bir olay olmuş. Oradakeyken altı Türk oyuncu ile görüşme yaptık. Sonra Volkan orada benim kabul edemeyeceğim şekilde tartışmalara girdi. İlk önce bana, sonra da Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı. 'Kes' dedik uzattı, sesini yükseltti. Sonrasında onunla birebir görüştüm. Başkanına bu saygısızlığı yapma cüretini gösteren bir sporcunun bizler yokken neler yapabileceğini düşündüm. Gördüm ki Volkan'ın uyanması lazım. Volkan sonrasında özür dileme adına hiçbir şey yapmadı.



COCU KALACAK, WENGER İLE BİZ UYMAYIZ



Blanc, Arsene Wenger ya da Tayfun Korkut ile hiçbir şekilde görüşmediklerini ifade eden Koç, "Arsene Wenger, Blanc, Tayfun Korkut gibi isimlerle konuşmadık, istişare de etmedik. Birçok mail geliyor ama cevap bile vermiyoruz. her çıkan iddia için iletişim yapamayız, bizim de bir duruşumuz var. Ders alacağımız eleştiriler var, haddini aşanlar da var. İşi bambaşka yerlere çekiyorlar, ilerleyen dönemde onlarla ilgili de konuşacağız. Arsene Wenger'i kim isteme ama şartları, durumu bir düşünün. Wenger'in aldığı teklifleri düşünün, ne Fenerbahçe ona, ne de o Fenerbahçe'ye uyar. Tamamen Türk hoca olmaz demiyorum ama gündemdeki iki Türk de olmayacak." şeklinde konuştu.





İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI VAR



"Onur Başar'ın lobisi yok, gazeteci dostları yok. Olmaması da benim tercihim. İşler kötü gidiyor, birçok şey ortaya atılıyor. Ben bir taraftara 'Terbiyesiz' demişim. O taraftara da söylüyorum, siz dostsanız biz konuşurken görüntü almanız ve medyaya vermeniz de ayıp. Ayrıca Jailson'un kalbinde sorun varmış, yönetim içerisinde sıkıntılar varmış. Bizim bir düzenimiz var. Fenerbahçe'den menfaat sağlayanlar var, hala kalıntıları var. Dışarı bilgi veren ileri yollar ayrıldıkça içerdekilerin üzerine geliniyor. Dibine kadar vurulmaya, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor"



COMOLLI'YE BEN DE KIZIYORUM



"Damien Comolli'ye ben de kızıyorum. Bu gruplaşma konusuna daha sert önlemler alınmalı. 6 hafta evvel bu kadro ve teknik heyette sıkıntılar olduğunu söyledim. Başka şeyler de söyledim, harekete geçmek zaman aldı. Oyuncuların duygusal anlamda desteğe ihtiyaç olduğunu söyledim."



COMOLLI'YE HIRSIZ DİYORLAR



"Comolli'ye hırsız diyorlar, terbiyesizler. Kontratları anlaşmalar gereği gösteremiyoruz. Haddini aşan birkaç kişi var, gelsinler kontratları gösterelim. Kim kaç para alıyor gösterelim. Ayew gibi oyuncu kira bedeli ödenmeden nasıl getiriliyor? Bu saldırılar Comolli'ye değil bana. Bu saldırılar bizi kamçılar. Bizim gücümüzü tek zayıflatan olay, taraftarın inancını kaybetmesi. Mücadele ettiğimiz şey sahadaki rakipler değil pek çok konu."







"Kadro dışı kararlarına bir kısım öfkelendi, şaşırdı. Olumlu karşılayanlar da vardı. Detayları bilerek açıklamadık. Bunu da bir plan çerçevesinde yaptık. Kimin ne diyeceğini görmek istedik, medyada ne gibi sızıntılar yaşacaktık bunu da görmek istedik. Dostu, düşmanı gördük. Herkes bir güzel içini döktü. Söz sırası bize geldi.Bugün futbol olarak bulunduğumuz duruma anlatacaklarımın çok etkisi oldu. Bu değişim sürecinde nelerle mücadele ettiğimizin anlaşılabilmesi için konuya detaylı girme ihtiyacı duyuyorum"demesinler. Bu olay bizi demoralize etti, bu yüzden anlatacağım. Sezon başı Aykut Hoca ile teknik ekip hakkında konuştuk. Teknik ekibin iyi olduğunu söyledi. Damien Comolli de teknik kadro ile konuştu ve onunda raporu olumluydu. Yumuşak bir geçiş yapmak istedik, teknik kadronun kalmasının orta vadede bunun mantıklı olacağını, geçiş döneminde yardımcı olacaklarını düşündük. Sonra Aykut Hoca ile konuştuktan sonra 'Ekibimle yolları ayırırsanız ne olur onların haklarını koruyun.. Ne yaparsak yapalım bir dirençle karşılaştık, en ufak bir değişiklikte yeni bir icat çıkarıyormuşuz gibi yaklaşımlar oldu. Eski düzenin daha iyi olduğu yönünde hava yayıldı. Bu Samandıra'da oyunculara ve çalışanlara yayıldı"Bu dünyanın her yerinde olay. Kulübe uzun yıllar hizmet vermiş isimler, kendisini daha farklı pozisyonda görürler. Değişim olduğunda farklı tavır alırlar, bu dünyada da pek çok yerde olur. Fenerbahçe için Volkan Demirel'in tartışmasız aidiyet duygusu çok yüksekAli Koç olarak Volkan'ı ilk geldiği zaman tanıdım. Kişilik olarak zaman zaman kızsam bile lider karakterli biri. İyi bir baba, iyi bir eş, çok güzel bir ailesi var. Nikah şahitliğini yaptım. İlk ve tek evine gittiğim futbolcu. Çocuklarımın gönlünde çok farklı yeri var zaten onlar haberi duyunca çok şaşırdılar., Onur Başar'a vuruyorlar ve bana vurmaya zemin hazırlıyorlar."Onur Başar'ın lobisi yok, gazeteci dostları yok. Olmaması da benim tercihim. İşler kötü gidiyor, birçok şey ortaya atılıyor. Ben bir taraftara 'Terbiyesiz' demişim. O taraftara da söylüyorum, siz dostsanız biz konuşurken görüntü almanız ve medyaya vermeniz de ayıp. Ayrıca Jailson'un kalbinde sorun varmış, yönetim içerisinde sıkıntılar varmış. Bizim bir düzenimiz var. Fenerbahçe'den menfaat sağlayanlar var, hala kalıntıları var. Dışarı bilgi veren ileri yollar ayrıldıkça içerdekilerin üzerine geliniyor. Dibine kadar vurulmaya, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor""Damien Comolli'ye ben de kızıyorum. Bu gruplaşma konusuna daha sert önlemler alınmalı. 6 hafta evvel bu kadro ve teknik heyette sıkıntılar olduğunu söyledim. Başka şeyler de söyledim, harekete geçmek zaman aldı. Oyuncuların duygusal anlamda desteğe ihtiyaç olduğunu söyledim.""Comolli'ye hırsız diyorlar, terbiyesizler. Kontratları anlaşmalar gereği gösteremiyoruz. Haddini aşan birkaç kişi var, gelsinler kontratları gösterelim. Kim kaç para alıyor gösterelim. Ayew gibi oyuncu kira bedeli ödenmeden nasıl getiriliyor? Bu saldırılar Comolli'ye değil bana. Bu saldırılar bizi kamçılar. Bizim gücümüzü tek zayıflatan olay, taraftarın inancını kaybetmesi. Mücadele ettiğimiz şey sahadaki rakipler değil pek çok konu."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'de açıklamalarda bulundu.-Ersun Yanal gündemimizde yok-Ersun hoca ile uzun vadeli olmaz-Hoca değişikliği için erken-Wenger ile Fenerbahçe uymaz-Gönderilen hocalar sabotaj yaptı-Volkan, Erwin'in üzerine yürüdü-Volkan bana da saygısızlık yaptı-Comolli'ye hırsız diyorlar, ayıp-Tüm bilgiler sızdırılmış-Takım iyi yolda, üzerine koyuyor,-Aatıf, "kalitesiz takımız" dedi-Dirar gamsız, umursamaz-Sponsor anlaşması yaptık-Transfer dönemi verimli geçti-Mart'tan sonra ne olacak bilmiyoruz-Zagreb ve Rize maçlarını kabullenmem-EuroLeague'de şampiyon olacağız-Tribünlerdeki ıslıklar hoş değil-Müjdat Yetkiner hakaret etti-Dirar oynamadı, Aatıf mutsuz olduErsun Yanal'ın Fenerbahçe'nin gündeminde olmadığını ifade eden Ali Koç,bunun sebeplerini daha sonra da anlatırım ama bizim planlarımız bu. Kendisi ile konuşmadım, konuşmayacağım. Son dönemde Ersun Yanal hocamız için bir kampanya var, taraftarımız da istiyor ama olmayacağını söylüyorum. Şimdilik bu sevdaya son verin, şimdilik diyorum, çünkü benden sonra ne olacağını bilmiyorum" dedi."Cocu'nun hazırlık maçlarında oynattığı futbol henüz bir iki maç dışında lige yansımadı. İyiye gittiğimizi düşünüyorum. Ersun Hoca'yı da getiririm 'Al işte siz istediniz' derim ama kulüp böyle yönetilmez. Ersun Hoca ile uzun vadeli bir proje yürütemeyeceğimizi düşünüyorum. Onun döneminden bu yana rahat maç izlemiyoruz. Güzel futbol oynattı ama birçok değişken şu an uygun değil. Ayrıca zamanlama açısından da hoca değişikliğini uygun bulmuyorum. Hoca değiştirmek, insanların gazını almak çok kolay. Değişime inanıyorum, devre arasına kadar da bir şey yapmayı düşünmüyorum. Arkadaşlarıma böyle bir değişikliğin erken olduğunu söyledim. Cocu ile görüştüm, Balkanlar'dan gelen teknik adamların neden daha başarılı olduğunu anlattım, oyunculara dokunduklarını ve duygusal anlamda bir şeyler olması gerektiğini söyledim. Durumu sadece Cocu'ya bağlamak haksızlık olur" dedi."Tahminimizden çok daha ötesinde olumsuz tablo var. Büyük hayallerden bahsettik, bunların içerisinde de riskler var, engeller var, mücadeleler var. Puan tablosuna bakınca, olmamamız gereken bir noktadayız. Hocamız, sportif direktörümüz, yönetimimiz, transferlerimiz hepsi tartışılıyor, eleştiriliyor. Bunları da anlayışla karşılıyorum.Hatalar yapmadık mı, yaptık. Hatalar yapacağız, bunun bir okulu yok, tecrübeyi iş başında kazanıyorsun. Hayatın her anlamında bu böyle. Yaratılan algı gibi zincirleme hatalar yok. "Fenerbahçe'nin şansız bir dönemden geçtiğinin de altını çizen Koç, "Üç maçta gol yedik ve mağlup olduk. Bu maçları kazansak işler farklı olacaktı. Ancak oynadığımız oyun aynı olacaktı. Beşiktaş ve Başakşehir'i ağırladık. İkisi de iyi ve organize oynayan takım. bana sorarsanız iki maçta da galibiyeti kaçırdık. Sonuç ise 8 maçta 8 puan! Bu bizim için sıkıntılı durum ama bu durumun içerisinde çıkacağız. Dört ay önce göreve geldik, neyi devraldığımızı unutmayalım. Fenerbahçe sadece 8 haftalık futboldan ibaret değil. Biz hayal satmadık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledik" dedi.İyi bir transfer dönemi geçirdiklerini de vurgulayan Koç, "11 transfer yaptık, hem gençleştirme oldu hem de ücretlerde azalmalar oldu. Gençleri Slimani ve Ayew gibi tecrübeli oyuncularla besledik. Transferleri eleştirmek için çok erken. Lugano'yu hatırlayın, Edu'yu hatırlayın. İlk geldikleri sene oynadıkları futboldan dolayı gözlerimize inanamıyorduk. Ancak sonrasında nasıl oynadığını hatırlayalım. Skor medyacılığı, skor taraftarlığı yaparsak kısa sürede olumsuz şeyler söylenebiliyor. Transferde çıtayı düşürdüğümüz yönünde eleştiriliyoruz ama buna katılmıyorum. Yüksek paralar harcayarak ses getirmeyi biz de biliriz ama bunu yapacak lüksümüz yok. Biraz daha sabredilmesi gerekiyor. Transferlerin doğru olup olmadığını zaman gösterecek. " ifadelerini kullandı.Futbol takımının üzerine koyarak devam ettiğini vurgulayan Koç, "Beşiktaş, Başakşehir maçlarındaki performanslardan mutluyum, üzerine koyacağız. Dinamo Zagreb ve Rizespor maçlarını kabul edemem. İnşallah ilerleme sürecimiz hızlanır ve Kasım ile Aralık ayı hepimiz adına güzel geçer.. Çubuklu sahada mücadele ettiği zaman yuhalamak, olumsuz tezahüratta bulunmak, girene yuh, çıkana yuh, bunlar Fenerbahçeliler olarak bizim alışık olmadığımız bir ortam.ona sahip çıkmamız lazım. Olumsuz tezahürat olacaksa, maçın bitmesini beklesinler. Bu yapılanlar sadece Fenerbahçe'ye verir, bu tavırları kınıyorum. Lütfen aynaya bakın, haklı olabilirsiniz ama böyle tepki vermekte haklı değilsiniz" şeklinde konuştu.