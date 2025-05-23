Ali Koç'tan final sonrası flaş hareket!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, THY EuroLeague'de finale yükselmelerinin ardından mikrofonlara kısa bir açıklama yaptı.
"Başkanım bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusunun ardından Fenerbahçe armasını öptü ve "Yeterli bence" dedi.
İşte Ali Koç'un o anları:
"Başkanım bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusunun ardından Fenerbahçe armasını öptü ve "Yeterli bence" dedi.
İşte Ali Koç'un o anları:
Ali Koç, EuroLeague'de finale yükselmesinin ardından Fenerbahçe armasını öptü.pic.twitter.com/TdZ4AGntVk
— Sporx (@sporx) May 23, 2025
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....