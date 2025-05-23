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Ali Koç'tan final sonrası flaş hareket!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague'de finale yükselmesinin ardından Fenerbahçe armasını öptü.

calendar 23 Mayıs 2025 20:15
Ali Koç'tan final sonrası flaş hareket!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, THY EuroLeague'de finale yükselmelerinin ardından mikrofonlara kısa bir açıklama yaptı.

"Başkanım bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusunun ardından Fenerbahçe armasını öptü ve "Yeterli bence" dedi.

İşte Ali Koç'un o anları:


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