Ali Koç: ''7 senede 3 şampiyonluğum gitti''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında FETÖ ve otobüs kurşunlanması olaylarına değinerek, devlete seslendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: ''7 senede 3 şampiyonluğum gitti''
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13 Mart 2024 17:17
Son güncelleme 13 Mart 2024 18:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, FETÖ ve otobüs kurşunlanması olaylarına değinerek, devlete seslendi ve bu olayların çözüme kavuşmasını istedi.

İşte başkan Ali Koç'un o sözleri;

"Kimse devletle kavga edemez, devletin önüne geçemez. İçişleri Bakanı'nın yaptıkları ortada. Yol belli, yeter ki arzu edilsin. İşin acı tarafı, hepimiz bir şeyler olduğunu ve normal olmadığını biliyoruz. Ancak tam adını koyamıyoruz. Bu gidişat hayırlı değil, sürdürülebilir değil. Fenerbahçe yıllardır mağdur olduğunu söylüyor. FETÖ, benim kulübümü yerle bir etmeye kalkmış. Az kalsın ülkemiz elden gidiyordu. Otobüsüm kurşunlandı. Belki otobüs viyadükten düşecekti. Devlet istese bunu bulur. Polis mükemmel çalışmış. Çağırın ve sorun. 7 senede 3 şampiyonluğum gitmiş. Koalisyon diyorlar. 'Kupa sizin, lig bizim' diyorlardı. Haluk Ulusoy ligi dizayn etti. Sonra 13 senede 1 kere şampiyon olduk. Hakkımız yendi. Devlete ve hükümete haykırıyorum. Ben mi gidip çözeceğim TFF'de olanları. TFF'ye kurşun atıldı, bir sarhoşun attığına inanıyor musunuz? Ofsaytımsı gibi unuttuk."

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