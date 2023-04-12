Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Şampiyonluk hedefleyen Cimbom, diğer yandan gelecek sezonu düşünmeye başladı.



Forvet hattında Icardi'nin alternatiflerini belirleyen sarı kırmızılı yönetim Arjantinli oyuncunun ayrılma ihtimaline karşı çalışmalarını sıklaştırdı.



Galatasaray yönetimi Alexis Sanchez'i gündemine almıştı. Şilili golcü oyuncu, Marsilya'dan ayrılmaya sıcak baktığını ifade etmişti. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcunun hangi kulübe transfer olacağı merak konusu... Yıldız oyuncunun transferinde flaş gelişme yaşandı.



Arjantinli gazeteci Julio Chiappetta'nın röporajında River Plate, Alexis Sanchez'in transferini hayal etmeye devam ettiğini söyledi.



"Gelmek istediğine dair bir işaret verirse, River ona takımdaki en yüksek maaşlı futbolculardan biri olması için bir sözleşme yapacak dedi." açıklamasını yaptı.



Arjantinli gazeteci, "Para kazanmaya devam etmek mi yoksa gelip Güney Amerika futbolunun tadını çıkarmak mı istiyor, her şey Alexis'e bağlı olacak" dedi.



River Plate ise Alexis Sánchez'in gelişinin kolay olmayacağını biliyor. Çünkü oyuncuya beş katı maaş veren Türk Galatasaray da dahil olmak üzere masada birçok teklif var. ifadelerini kullandı.



Transferiyle ilgili son karar Sanchez'de olacak. Galatasaray gelecek sezon önemli yıldızlarla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmanın peşinde.



Şilili futbolcu bu sezon toplamda 36 maçta görev aldı. Sanchez bu karşılaşmalarda 16 gol, 1 asist üretti. Sanchez, ülkesinin milli takımında 152 karşılaşmada sahaya çıktı ve 50 gol katkısı sağladı.



Alexis Sanchez, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giydi.





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