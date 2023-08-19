Marsilya'dan ayrılan ve henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Alexis Sanchez için transfer açıklaması geldi.
ESPN'e konuşan Şilili eski futbolcu Mauricio Pinilla, vatantaşı Sanchez'in eski takımı Inter'e geri dönmek istediğini söyledi. Pinilla, Sanchez'in Inter'e transferinin gerçekleşmemesi durumunda tercihinin Galatasaray olduğunu aktardı.
Pinilla, "Sanchez, Inter'i bekliyor, hedefi bu. Joaquin Correa kulüpten ayrılır ayrılmaz Inter'e geri dönebilir. Çünkü kendisine iki yıllık bir sözleşme teklif edildi. Eğer Inter'e gitmezse, Galatasaray'a gidebilir. Üçüncü bir seçenek de ona 20 milyon dolarlık dev bir sözleşme teklif eden Suudi Arabistan" dedi.
34 yaşındaki Alexis Sanchez'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
ESPN'e konuşan Şilili eski futbolcu Mauricio Pinilla, vatantaşı Sanchez'in eski takımı Inter'e geri dönmek istediğini söyledi. Pinilla, Sanchez'in Inter'e transferinin gerçekleşmemesi durumunda tercihinin Galatasaray olduğunu aktardı.
Pinilla, "Sanchez, Inter'i bekliyor, hedefi bu. Joaquin Correa kulüpten ayrılır ayrılmaz Inter'e geri dönebilir. Çünkü kendisine iki yıllık bir sözleşme teklif edildi. Eğer Inter'e gitmezse, Galatasaray'a gidebilir. Üçüncü bir seçenek de ona 20 milyon dolarlık dev bir sözleşme teklif eden Suudi Arabistan" dedi.
34 yaşındaki Alexis Sanchez'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.