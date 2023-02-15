İSTANBUL'A GELECEK

15. YABANCI: JOSEF

YENİ ROTASI BEIJING

Ara transferde Wout Weghorst'la yollarını ayırırken Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, Maxim'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep FK ile el sıkıştı.Beşiktaş, ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı.Bugün İstanbul'a gelecek olan Rumen futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.Maxim'in kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı. Siyah-beyazlılar, TFF'nin tanıdığı hak kapsamında Maxim'i 9. yabancı olarak sahaya sürebilecek.32 yaşındaki Maxim, bu sezon 21 lig maçında 4 gol atıp 6 asist yaptı.Maxim dışında kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan siyah-beyazlıların, Josef de Souza'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini ise feshedeceği ileri sürüldü.Dizindeki sakatlığı ciddi olan Brezilyalı futbolcunun sezonun ikinci yarısı için TFF'ye bildirilecek listeye yazılmayacağı öğrenildi.Josef de Souza ile Çin ekibi Beijing Guoan ilgileniyor.Teknik direktör Şenol Güneş'in de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Josef'in gönderilmesine onay verdiği belirtiliyor. Beşiktaş kulübünün kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.