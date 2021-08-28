Alex Teixeira: "Hayatım boyunca unutmam"

Beşiktaşlı Alex Teixeira, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Alex Teixeira: 'Hayatım boyunca unutmam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2021 23:59
Beşiktaş'a Fatih Karagümrük maçında galibiyeti getiren Alex Teixeira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Alex Teixeira "Bugün benim golümle galip gelmek çok güzel. Brezilya'da yoğun antrenman programım var. Bu hafta da maça çok iyi hazırlandım." dedi.

Açıklamalarına devam eden Alex Teixeira "Bence tartışılmaz 11 oyuncusu diye bir şey yok. Maç haftasında çok çalışmanız lazım, ilk 11'i hak etmek için." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız ayrıca "Burada oynamak, gol atmak ve taraftarla bütünleşmek hayatım boyunca unutulmaz anlardı." şeklinde konuştu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.