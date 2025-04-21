Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Alanyaspor, Samsunspor'u konuk etti.



GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü, 9. dakikada Yusuf Özdemir kaydetti.



İlk yarı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona ererken 55. dakikada Samsunsporlu Carlo Holse'nin kullandığı penaltıyı Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran kurtardı.



Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



ALANYASPOR'UN KABUSU BİTTİ



5 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Alanyaspor, 34 puana ulaşarak 15. sıraya yükseldi ve ligin bitimine 6 hafta kala kritik bir galibiyet aldı.



SAMSUNSPOR TOPARLANAMIYOR



Son 8 maçında yalnızca 1 galibiyet alan ve üst üste 4. maçından da mağlubiyetle ayrılan Samsunspor ise 51 puanda kaldı ve 3. sırada konumlandı.



Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise Bodrum FK'ye konuk olacak.



KÜME DÜŞME HATTINDA İSE SON DURUM ŞÖYLE;



15- Alanyaspor: 34

16- Bodrum FK: 34

17- Sivasspor: 31

18- Hatayspor 19

19- Adana Demirspor -2



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Reeder Samsunspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.



9. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ortaladığı topa arka direkte gelişine vuran Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0



24. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in pasıyla savunmanın arkasına kaçan Hwang, kaleci ile karşı karşıya geleceği esnada Samsunsporlu Bola topu kayarak uzaklaştırdı.



26. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Vilhena'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



43. dakikada Samsunspor'un sağ taraftan geliştirdiği atakta, Zeki Yavru'nun uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu çift yumrukla uzaklaştırdı.



Müsabakanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



BİRAZDAN....





