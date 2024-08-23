Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşılaştı. GAİN Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



Göztepe 45. dakikada Heliton ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 48. dakikada Yusuf Özdemir ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.



3 MAÇTA 3 PUAN ALDI



Göztepe, Ligin ilk haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Ege temsilcisi, bu maçta da sahadan bir puanla ayrıldı.



Alanyaspor ise ligde ligde şu ana dek 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı ve 2 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Bodrum FK ile oynayacak. Alanyaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



29. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in pasıyla topla buluşan Balkovec'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Mateusz Lis iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.



35. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Rony Lopes'in ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



45. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Djalma Silva'nın ortasında Nielsen'in indirdiği topta Kubilay Kanatsızkuş meşin yuvarlağa kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu önünde bulan Heliton, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Makouta'nın ceza sahası içerisinde arka direğe çevirdiği topta Yusuf Özdemir, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



69. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, Romulo'nun ortasında arka direkte topla buluşan Juan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.



85. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Djalma Silva'nın ortasında ceza sahası içinde Romulo, topa kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topa Romulo bir kez daha kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı gitti.



Stat: GAİN Park

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk. 81 Lima), Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Rony Lopes (Dk. 56 Serdar Dursun), Efecan Karaca (Dk. 87 Janvier), Yusuf Özdemir, Cordova

Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Koray Günter (Dk. 79 Taha Altıkardeş), Heliton, Miroshi (Dk. 59 Bokele), Djalma Silva, Tijanic (Dk. 20 Doğan Erdoğan), Solet (Dk. 79 Matsuki), Dennis, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 59 Juan), Romulo

Goller: Dk. 45 Heliton (Göztepe), Dk. 48 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tijanic, Dk. 17 Solet, Dk. 24 Koray Günter, Dk. 62 Bokele (Göztepe), Dk. 39 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU