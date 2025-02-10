Alanyaspor, golcüsünü Yunan devinden aldı!

Corendon Alanyaspor, Panathinaikos'un 30 yaşındaki Sloven golcüsü Andraz Sporar'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alanyaspor, golcüsünü Yunan devinden aldı!
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10 Şubat 2025 13:24
Panathinaikos'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet Andraz Sporar, Corendon Alanyaspor'a imza attı.

Yunanistan Ligi'nin köklü kulübünde mücadele eden Sporar, Alanyaspor'da Serdar Dursun'dan boşalan yeri doldurdu.

ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI

Kariyerinde Olimpija, Basel, Bielefeld, Basel, Slovan Bratislava, Braga, Middlesbrough ve Sporting Lizbon formaları da giydi.

89 MAÇTA 37 GOLE ETKİ ETTİ

2022 yazında 3.5 milyon euro karşılığında Panathinaikos'a transfer olan Sloven golcü, Yunan ekibinde 89 maçta 28 gol atıp 9 asist yaptı. Sporar, bu sezon 9 maçta 1 gol attı.


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