Alanyaspor, golcüsünü Yunan devinden aldı!

Panathinaikos'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet Andraz Sporar, Corendon Alanyaspor'a imza attı.



Yunanistan Ligi'nin köklü kulübünde mücadele eden Sporar, Alanyaspor'da Serdar Dursun'dan boşalan yeri doldurdu.



ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI



Kariyerinde Olimpija, Basel, Bielefeld, Basel, Slovan Bratislava, Braga, Middlesbrough ve Sporting Lizbon formaları da giydi.



89 MAÇTA 37 GOLE ETKİ ETTİ



2022 yazında 3.5 milyon euro karşılığında Panathinaikos'a transfer olan Sloven golcü, Yunan ekibinde 89 maçta 28 gol atıp 9 asist yaptı. Sporar, bu sezon 9 maçta 1 gol attı.



