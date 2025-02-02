Alanyaspor'da şok eksik: Fenerbahçe maçında yok!

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Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, penaltıya sebebiyet veren müdahalesi sebebiyle 79. dakikada sarı kart gördü.
Tecrübeli eldiven, gördüğü bu sarı kart sebebiyle gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düştü.
Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, penaltıya sebebiyet veren müdahalesi sebebiyle 79. dakikada sarı kart gördü.
Tecrübeli eldiven, gördüğü bu sarı kart sebebiyle gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düştü.