Alanyaspor'da şok eksik: Fenerbahçe maçında yok!

Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Göztepe ile oynadıkları mücadelede gördüğü sarı kart sebebiyle gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'da şok eksik: Fenerbahçe maçında yok!
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02 Şubat 2025 17:47
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçta Göztepe ve Alanyaspor karşı karşıya geldi. 

Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, penaltıya sebebiyet veren müdahalesi sebebiyle 79. dakikada sarı kart gördü. 

Tecrübeli eldiven, gördüğü bu sarı kart sebebiyle gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düştü.
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