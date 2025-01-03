Süper Lig'e verilen aranın ardından 18. haftada Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. GAIN Park'taki mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.



Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Gaius Makouta ve 54. dakikada Sergio Cordova attı. Konyaspor'un tek golü 90+6. dakikada Blaz Kramer'den geldi.



Bu sonucun ardından Alanyaspor, 21 puana yükseldi. Konyaspor, 20 puanda kaldı.



Alanyaspor, ligin bir sonraki haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



İKİ İSİM CEZALI



Konyaspor, ligin gelecek haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeşil-beyazlılarda Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Efecan Karaca'nın kafa vuruşunda kaleci Slowik'ten dönen top Makouta'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



20. dakikada Alanyaspor'un ceza sahasının sağ çaprazından Aliti'nin kullandığı serbest vuruşta kaleye giden sert şutu kaleci Slowik kornere çeldi.



23. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası çaprazında topu alan Umut Nayir'in sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.



Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





54. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Richard'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Janvier gelişine vurdu. Direkten dönen topu, arka direkte Cordova kafa vuruşuyla tamamlayarak filelere gönderdi: 2-0



57. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in çaprazdan kaleye vurduğu sert şut az farkla direğin yanından dışarı çıktı.



80. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Rony Lopes'in ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Cordova'nın sert şutunu kaleci Slowik güçlükle kornere çeldi.



90+6. dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına çevirdiği ortada Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1



Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta (Dk. 85 Buluthan Bulut), Efecan Karaca, Janvier (Dk. 72 Fatih Aksoy), Hwang (Dk. 72 Rony Lopes), Cordova (Dk. 90+1 Serdar Dursun)



TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 60 Bazoer), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 60 Yusuf Erdoğan), Aleksic (Dk. 60 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho (Dk. 76 Kramer), Prip (Dk. 60 Tunahan Taşçı), Umut Nayir



Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün, Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 56 Jevtovic, Dk. 74 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 41 Yusuf Özdemir, Dk. 45+2 Hwang, Dk. 67 Cordova (Corendon Alanyaspor)



Goller: Dk.8 Makouta, Dk. 54 Cordova (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+6 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)



