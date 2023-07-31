Al Hilal'den Osimhen'e dev teklif

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Napoli'nin golcü oyuncusu Victor Osimhen için 140 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al Hilal'den Osimhen'e dev teklif
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31 Temmuz 2023 19:16
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Napoli'den golcü oyuncu Victor Osimhen için harekete geçti.

140 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Jorge Jesus'un çalıştığı Al Hilal Osimhen için Napoli'ye 140 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Napoli'nin ise Nijeryalı yıldız için beklentisinin 150 milyon euro olduğu aktarıldı.

YILLIK MAAŞI 52 MİLYON EURO OLACAK

Al Hilal'in Osimhen için de yıllık 52 milyon euro'luk maaşı gözden çıkardığı ifade edildi.

2020'den bu yana Napoli'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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