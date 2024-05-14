Ajax'ta Farioli için geri sayım

Ajax, teknik direktörlük koltuğunu Francesco Farioli'ye emanet etmeye hazırlanıyor.



KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR



De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Ajax, İtalyan teknik adam ile anlaşma sağladı. Farioli, Ajax'ın başına geçmek için Hollanda temsilcisinin, kulübü Nice ile anlaşmasını bekliyor. Ajax, Nice ile de anlaşma sağlarsa Farioli ile 3 yıllık anlaşma imzalanacak.



1 YIL DAHA KONTRATI VAR



35 yaşındaki genç teknik adamın Nice ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



Nice'te bu sezon 36 maçta takımın başında sahaya çıkan Farioli, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.





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