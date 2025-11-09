Hollanda Ligi'nin 12. haftasında Ajax, Utrecht deplasmanına konuk oldu. Ajax, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.Karşılaşmada Utrecht'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Matisse Didden ve 54. dakikada Sebastien Haller attı. Ajax'ın tek golü ise 56. dakikada Mika Marcel Godts'tan geldi.Bu sonucun ardından Ajax, ligde iki maç sonra kaybetti ve 20 puanda kaldı. Utrecht, 19 puana yükseldi.Ajax, milli ara sonrası sahasında Excelsior'u konuk edecek. Utrecht, Telstar deplasmanına gidecek.