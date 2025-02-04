Utah Jazz başkanı Danny Ainge'in, Luka Doncic ve Anthony Davis'in üç takımlı takasına yardımcı olduğundan haberi olmadığı iddia edildi.



ESPN'den Ramona Shelburne ve Tim MacMahon, yaptıkları açıklamada Ainge'in rakibi Los Angeles Lakers'ın Doncic'i almasına yardım ettiğini bilmediğini öne sürdüler.



Shelburne ve MacMahon ikilisi, Jazz'in "Doncic ve Davis'in anlaşmanın bir parçası olduğundan, işlemin tamamlanmasından yaklaşık bir saat öncesine kadar haberi olmadığını" ve Ainge'in "Los Angeles'ın Doncic'i takımının yeni yüzü olarak almak üzere olduğunu sadece yaklaşık 30 dakika öncesinde öğrendiğini" belirtti.



Jazz, Lakers ve Mavs arasındaki anlaşmayı kolaylaştırmak adına iki adet ikinci tur draft hakkı ve 2023'ün 17. draft hakkıyla birlikte Jalen Hood-Schifino'yu almıştı.



Tesadüfen, Utah, LA Clippers ile deneyimli forvet PJ Tucker'ı içeren bir takas için görüşmelerde bulunuyordu. Shelburne ve MacMahon, Lakers'ın "Cumartesi gecesi New York Knicks'e karşı oynanacak maç bitene kadar Drew Eubanks ve Patty Mills'i içeren takası tamamlamaları için Jazz'den talepte bulunduğunu" belirttiler.



Los Angeles'ın ayrıca "Jazz opsiyonu iptal olursa birkaç yedek planı olduğu da" kayıtlara geçti.



