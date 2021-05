Ahmet Çalık: 'Konyaspor'da çok huzurluyum'

Konyaspor'da bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkati çeken 27 yaşındaki stoper Ahmet Çalık, yeşil-beyazlı ekibin YouTube kanalına konuk olarak taraftarın sorularını cevaplandırdı.



Senin için nasıl bir sezon geçti?



Savunmada güzel maçlarımız oldu. Bu sadece benim ve defans hattının değil tüm takımla beraber yaptık. Çok şükür benim adıma güzel bir sezon oldu.



Abdülkerim ile saha içindeki uyumunuz için neler söylersin?



Abdülkerim ile genç milli takımlarda çok maça çıktık. Saha içinde iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Saha dışında da pandemi olmasa eminim ki çok vakit geçirirdik. Onu çok seviyorum



İlhan Palut'un oyuncularla iletişimi nasıl?



İlhan hocanın her oyuncuyla iletişimi çok iyi. Bu da oyunculara güvenini veriyor. Oynamayan oyuncuya da nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Takım içi dengeleri de oturtuyor. İletişimi çok kuvvetli diyebilirim.



Konyaspor'a transfer sürecin nasıl gerçekleşti



Gelmeden önce abimle konuştuğumda tercihimin burası olmasını çok istedi. Futbolda önemli başarılar yakalamış bir şehir. Konyaspor'un düzenli, taraftarının iyi ve camia takımı olduğunu söyledi bana. Geldiğimde de gördüm, Konyaspor deplasmanı zor bir deplasmandı. Taraftarı, stadıyla beraber futbol şehri olması tercih etmemde etkin rol oynadı. İyi ki de gelmişim. Aile ortamı var. Herkes birbirini seviyor.



Konyaspor'daki geleceğini nasıl görüyorsun?



Konyaspor'da mutlu ve huzurluyum. Herkes beni kısa sürede benimsedi. Taraftarımız da benim için güzel yorum yapıyor. Uzun yıllar kalmak isterim ama futbolun ne getireceğini kestirmek zor. temennim burada yıllarca kalıp başarılar yakalamak. Sözleşme işi yönetim ve hocalarımızın bileceği iş ama Konyaspor'da futbol oynadığım için mutluyum.



100. yıl kadrosunda olman seni heyecanlandırıyor mu?



Elbette heyecanlandırıyor. Çok önemli bir sezon olacak. İnşallah kulüp ve taraftar adına her şey güzel olur.



Şampiyonluk için neler söylersin?



Konyaspor elete büyük bir camia. Bu şehre ve taraftara kupa ve kupalar yakışır. İnşallah o da olur.



Konyaspor taraftarıyla ilgili neler söylersin



Taraftarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Dışarıdan rakip olarak bunu yaşadım ama ev sahibi olarak yaşamak istiyorum. Temennim pandemi süreci hemen biter ve taraftarımızla buluşuruz. Onlarla beraber daha iyi maçlar çıkarıp, rakiplerin korkulu rüyası ve daha zor deplasman oluruz.



Kendine örnek aldığın stoper?



Önceden Sergio Ramos'u örnek alırdım. Şimdi çok başarılı stoperler var. Bunlardan biri de Virgil van Dijk. Onu da çok beğeniyorum. İdolüm ise Ramos. En büyük özelliği lider karakterli olması. Her tarafa hakim. Ekstra özellikleri var.



Hayatta en mutlu olduğun an?



A Milli Takıma seçildiğim andı.



Avrupa'da hangi takımda oynamak isterdin?



Hayalim Liverpool'du.



Pes mi FIFA mı?



Tabii ki FIFA. Daha gerçekçi. En son 2 hafta önce oynadım. Daci ile iddialıyım bu konuda.



Yeniden A Milli Takımı hedefi için neler söylersin?



A Milli Takım her Türk oyuncunun hayalidir. Ben de daha önce gitmiş biri olarak yeniden ay-yıldızlı formayı giymek. Düzenli oynamak ve başarılı bir performans sergilemek zorundayım. Sonrası Şenol hocanın vereceği karar.



Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın şansını nasıl görüyorsun?



Çok umutluyum. Eleme maçlarında da takımımız bunu gösterdi. Gerçekten güzel bir enerji oluştu. Bir amaç uğrana herkes savaşıyor. Şansımızı yüksek görüyorum. İnşallah da başarılı oluruz.



En çok zorlandığın ve en çok üzüldüğün maç?



Zorlanmak değil de Fenerbahçe maçı çok erken koptu. İlk 30'da üst üste yedik ve gardımız erken düştü. En çok üzüldüğüm maç ise son saniyelerde gol yediğimiz Kasımpaşa maçı.



İzledin yerli ve yabancı dizeler?



Yabancı olarak Prison Break. Yerli olarak Kuzey Güney, Karadayı, Kurtlar Vadisi ve Ezel.



Konya mutfağında en beğendiğin yemek?



Tiriti çok beğenmiştim, çok lezzetli. Arada yemeye çalışıyorum.