Ahmed Kutucu, ilk kez Galatasaray formasını giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu, Konyaspor maçında 71. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmed Kutucu, ilk kez Galatasaray formasını giydi
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25 Ocak 2025 21:22
Son güncelleme 25 Ocak 2025 22:01

Galatasaray'ın Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'dan 5,9 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, Konyaspor karşılaşmasına yedek başladı. 

3,5 yıllığına sarı-kırmızılara imzayı atan 24 yaşındaki milli oyuncuya karşılaşma öncesinde taraftarın büyük ilgisi olurken, Ahmed de bu desteğe alkışla karşılık verdi. 

Ahmed Kutucu, Konyaspor mücadelesinin 71'inci dakikasında Mertens'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez parçalıyı giydi.

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