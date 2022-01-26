Adem Ljajic'in ayrılık şartı belli oldu

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Adem Ljajic, devre arasında ayrılmak için şartını sundu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Adem Ljajic'in ayrılık şartı belli oldu
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26 Ocak 2022 11:30
Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Adem Ljajic'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Siyah-beyazlıların elinden çıkarmak istediği Adem Ljajic, yönetime mesaj gönderdi.

Beşiktaş'ta yıllık 3,2 milyon avro alan Boşnak oyuncu "Bana 1 milyon avro verin takımdan gideyim" dedi. Yönetim ise aylardır kadro dışı olan oyuncuya para ödemek istemiyor.

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