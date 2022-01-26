Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Adem Ljajic'in geleceği belirsizliğini koruyor.



Siyah-beyazlıların elinden çıkarmak istediği Adem Ljajic, yönetime mesaj gönderdi.



Beşiktaş'ta yıllık 3,2 milyon avro alan Boşnak oyuncu "Bana 1 milyon avro verin takımdan gideyim" dedi. Yönetim ise aylardır kadro dışı olan oyuncuya para ödemek istemiyor.





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