Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Adem Ljajic'in geleceği belirsizliğini koruyor.
Siyah-beyazlıların elinden çıkarmak istediği Adem Ljajic, yönetime mesaj gönderdi.
Beşiktaş'ta yıllık 3,2 milyon avro alan Boşnak oyuncu "Bana 1 milyon avro verin takımdan gideyim" dedi. Yönetim ise aylardır kadro dışı olan oyuncuya para ödemek istemiyor.
Siyah-beyazlıların elinden çıkarmak istediği Adem Ljajic, yönetime mesaj gönderdi.
Beşiktaş'ta yıllık 3,2 milyon avro alan Boşnak oyuncu "Bana 1 milyon avro verin takımdan gideyim" dedi. Yönetim ise aylardır kadro dışı olan oyuncuya para ödemek istemiyor.