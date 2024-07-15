Adem Bona, 76ers ile 8 milyon dolarlık kontrat yaptı!

Philadelphia 76ers, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Nijerya asıllı Milli oyuncumuz Adem Bona ile dört yıllığı 8 milyon dolarlık bir çaylak sözleşmesi imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Adem Bona, 76ers ile 8 milyon dolarlık kontrat yaptı!
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15 Temmuz 2024 15:09
Philadelphia 76ers, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Nijerya asıllı Milli oyuncumuz Adem Bona ile dört yıllığı 8 milyon dolarlık bir çaylak sözleşmesi imzaladı.

76ers tarafından 2024 NBA Draftı'nda 41. sıradan seçilen Bona, takımın Yaz Ligi'nde oynadığı maçlarla etkileyici performanslar sergilemiş, maç başına 22,7 dakikada 6,3 sayı, 6 ribaund ve 4 blok ortalamalarıyla potansiyelini göstermişti.

21 yaşındaki oyuncu, 76ers'ın stratejik hedefleriyle özellikle uyumlu olan savunma becerisi ve şut bloklama yeteneğiyle dikkat çekti.

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