Philadelphia 76ers, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Nijerya asıllı Milli oyuncumuz Adem Bona ile dört yıllığı 8 milyon dolarlık bir çaylak sözleşmesi imzaladı.
76ers tarafından 2024 NBA Draftı'nda 41. sıradan seçilen Bona, takımın Yaz Ligi'nde oynadığı maçlarla etkileyici performanslar sergilemiş, maç başına 22,7 dakikada 6,3 sayı, 6 ribaund ve 4 blok ortalamalarıyla potansiyelini göstermişti.
21 yaşındaki oyuncu, 76ers'ın stratejik hedefleriyle özellikle uyumlu olan savunma becerisi ve şut bloklama yeteneğiyle dikkat çekti.
76ers tarafından 2024 NBA Draftı'nda 41. sıradan seçilen Bona, takımın Yaz Ligi'nde oynadığı maçlarla etkileyici performanslar sergilemiş, maç başına 22,7 dakikada 6,3 sayı, 6 ribaund ve 4 blok ortalamalarıyla potansiyelini göstermişti.
21 yaşındaki oyuncu, 76ers'ın stratejik hedefleriyle özellikle uyumlu olan savunma becerisi ve şut bloklama yeteneğiyle dikkat çekti.
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