Philadelphia 76ers, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Nijerya asıllı Milli oyuncumuz Adem Bona ile dört yıllığı 8 milyon dolarlık bir çaylak sözleşmesi imzaladı.



76ers tarafından 2024 NBA Draftı'nda 41. sıradan seçilen Bona, takımın Yaz Ligi'nde oynadığı maçlarla etkileyici performanslar sergilemiş, maç başına 22,7 dakikada 6,3 sayı, 6 ribaund ve 4 blok ortalamalarıyla potansiyelini göstermişti.



21 yaşındaki oyuncu, 76ers'ın stratejik hedefleriyle özellikle uyumlu olan savunma becerisi ve şut bloklama yeteneğiyle dikkat çekti.





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