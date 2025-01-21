Adanaspor, mücadeleci ve kaliteli oyuncular transfer etmeyi hedefliyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yönetim kurulu, takıma değer katacak, mücadeleci ve kaliteli oyuncuları kadroya katmayı hedeflediklerini bildirdi.



Turuncu-beyazlı ekibin yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, Adanaspor'u her geçen gün daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği belirtildi.



Sadece mevcut kadroyu güçlendirmeyi değil, kulübü her alanda zirveye taşıyacak ve tarih yazacak bir ekip kurmayı amaçladıkları anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Güçlü bir Adanaspor için emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün atacağımız her adım, yarının büyük başarısının temellerini oluşturuyor. Transferdeki hedefimiz, takımımıza değer katacak, mücadeleci ve kaliteli oyuncuları kadromuza dahil etmek. Ancak unutmayalım ki futbol yalnızca oyunculardan ibaret değildir. Taraftarımızın gücü, bu yolda en büyük destekçimiz olacaktır. Bizler kulübümüzü her alanda daha güçlü kılmak için var gücümüzle çalışırken, siz değerli taraftarlarımızın desteğiyle daha büyük hedeflere ulaşacağız. Adanaspor'un geleceği parlak, hedefimiz net; daha güçlü bir kulüp yaratmak. Sizlerin de desteğiyle bu hedefe adım adım yaklaşacağız."



