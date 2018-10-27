Adanaspor - Karabükspor maçınd kazanan, 4-0'lık skorla Adanaspor oldu. Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasındaki mücadele, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynandı.
Adanaspor'a galibiyeti getiren goller, 31. ve 53. dakikalarda Ahmet Dereli ile 57. ve 76. dakikalarda Ergin Keleş'ten geldi.
Bu sonucun ardından Adanaspor son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. Ekonomik sorunlarla boğuşan ve daha önce 3 puanı silinen Karabükspor ise, -1 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Adanaspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacakken, Karabükspor ise evinde Boluspor'u konuk edecek.
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Adanaspor'a galibiyeti getiren goller, 31. ve 53. dakikalarda Ahmet Dereli ile 57. ve 76. dakikalarda Ergin Keleş'ten geldi.
Bu sonucun ardından Adanaspor son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. Ekonomik sorunlarla boğuşan ve daha önce 3 puanı silinen Karabükspor ise, -1 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Adanaspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacakken, Karabükspor ise evinde Boluspor'u konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın