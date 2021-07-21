Adana Demirsporlu Rassoul: 'Sezonu en azından 3. olarak bitirmek istiyoruz'

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un defans oyuncusu Joher Rassoul, "Sezonu en azından 3. olarak bitirmek istiyoruz. Kendimize güvenimiz var, inanıyoruz ve çok çalışıyoruz. Umarım bizim için çok güzel bir sezon olacak." dedi.



Rassoul, takımının Bolu kampında yaptığı açıklamada, mavi-lacivertlilerle mücadele ettiği ilk iki sezonda amaçlarına ulaşamadıklarını söyledi.



Geçen sezon iyi mücadele ederek Süper Lig'e yükseldiklerini aktaran Rassoul, teknik direktör Samet Aybaba'nın forma verdiği her bölgede oynayabileceğini dile getirdi.



Rassoul, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Sezonu en azından 3. olarak bitirmek istiyoruz. Kendimize güvenimiz var, inanıyoruz ve çok çalışıyoruz. Umarım bizim için çok güzel bir sezon olacak. Tabii ki büyük transferler yaptık. Balotelli, Belhanda, Assombalonga ve Castro'nun gelmesinin takımın üzerinde çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu yıl çok güçlü başlayacağımızı düşünüyorum. Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Bu yıl neyse ki yüzde 50 de olsa bir taraftar desteğimiz olacak. Bizi motivasyon olarak çok etkileyeceğini düşünüyorum. Onlardan aldığımız destekle çok güzel şeyler yapacağız."



Rassoul, ligin ilk haftasında sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatarak, maçtan 3 puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.



