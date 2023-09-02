Adana Demirspor yeni transferi açıkladı

Adana Demirspor, Kosovalı futbolcu Arber Zeneli'yi transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor yeni transferi açıkladı
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02 Eylül 2023 17:53
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Kosovalı kanat oyuncusu Arber Zeneli'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor, son olarak Fransa ekibi Reims'te forma giyen 28 yaşındaki Zeneli ile anlaşma sağladı.

Kosovalı sol kanat oyuncusu, mavi-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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