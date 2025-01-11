Adana Demirspor, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk

Adana Demirspor, Süper Lig'de 12 Ocak Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Adana Demirspor, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk
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11 Ocak 2025 13:19
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 22 puanla 8. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Gaziantep FK'ye sahasında 6-1 mağlup olmuştu.

 
 
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